Comenzó el análisis del proyecto de Emergencia Económica presentado por la gestión de Gustavo Melella ante la Legislatura Provincial y desde el Partido Justicialista (PJ), Andrea Freites, remarcó que la normativa requiere de consenso en el parlamento fueguino debido a su magnitud. Destacó que no se trata únicamente de la entrega de créditos al sector privado, sino que además se desafectarían fondos específicos del presupuesto provincial y se cancelarían obras que están en curso.

Freites señaló que “se debe trabajar en consenso esta clase de proyectos, porque no sólo se habla de créditos a los privados”, y agregó que “piden también desafectar fondos específicos”.

“Uno respeta que haya obras que no consideren hacerlas, veamos en qué condiciones están esas obras y de cuánta plata se está hablando, hay mucho para trabajar”, indicó la legisladora justicialista, y cuestionó “¿dónde están los acreedores y en qué lugar se pone la provincia si ya hay un avance y un compromiso y deciden volver atrás porque sí con las obras”.

Según relató Freites, al momento de la sesión del jueves pasado no se contaba con la información mínima respecto de “cuántos créditos hay entregados por el Ministerio de la Producción, por ejemplo”. A su vez, sobre el paso a comisión de la iniciativa para un mayor debate entre todos los bloques legislativos, explicó que “”no se trata de poner palos en las ruedas, se trata de hacerlo con responsabilidad”.

“La verdad es que todo nos enteramos por los medios -advirtió Freites-, uno entiende la urgencia y es respetuoso, entiende la situación por la que están pasando los comercios privados, pero también entendemos la responsabilidad que tenemos”.

“Seguramente es necesaria (la ley de emergencia económica), pero necesitamos tener la información, poder hablar con los ministros, saber cuáles son los créditos que se están entregando hoy desde el Ministerio de la Producción”.

“Este proyecto habla justamente de poner plata, en utilizar los bonos que tenemos del endeudamiento 200 millones de dólares, para inyectar en el banco de la provincia para dar créditos al privado, pero no es solamente eso, se declara una emergencia económica administrativa y en el primer artículo se agrega un párrafo donde deciden ratificar el decreto 612, qué es un decreto que está totalmente objetado por el Tribunal de Cuentas”, comentó Freites.

El decreto 612/20, firmado por el Gobernador Gustavo Melella, declaró la emergencia administrativa e informática en la Administración Pública Provincial, lo cual permite autorizar compras y contrataciones acortando los tiempos administrativos y estableciendo un protocolo simplificado que quedó a cargo de la Secretaria General Legal y Técnica.

“También se dijo, y todo por los medios (de comunicación), porque no hay una información certera de las cuestiones, que varias obras no se llevarían a cabo, también se cuestionó la compra del casino por ejemplo”, remarcó la parlamentaria de la oposición, y añadió que “hoy tienen la potestad de derogar lo que tienen a mano, de ir para atrás con las obras que consideran que no eran esenciales, pero nos tienen que informar, porque aparte ya hay un avance en las obras obras”.

“Sabemos que hay una plata en el banco, qué es la que no está afectada, pero hay obras que el mismo ejecutivo provincial y la presidenta de la cámara dijo que eran obras que estaban denunciadas y que no se podían llevar adelante, entonces hay que hablar de todos los temas”, explicó Freites.

Este martes se realizará un plenario de legisladores con representantes de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF); Banco de Tierra del Fuego (BTF) y las carteras ministeriales de Obras Públicas, Finanzas y Producción.