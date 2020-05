Coronavirus: El Presidente renovó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche la renovación del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio inclusive, diferenciando la intensidad de la actividad autorizada en cada región según la cantidad de casos de coronavirus presente y su tasa de duplicación.

“Estamos haciendo las cosas bien, y a todos y todas les doy las gracias, pero queda mucho por delante”, dijo el Presidente en la conferencia de prensa que ofreció en la Residencia de Olivos junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Durante estos días de cuarentena hemos invertido en salud mucho, y todos los que han requerido atención, la han tenido”, evaluó Fernández.

El mandatario informó que las zonas que se encuentran más afectadas en este momento se ubican en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en algunas zonas urbanas de las provincias de Chaco, de Río Negro y Córdoba.

Allí se trabajará especialmente en los barrios populares, donde se intensificarán los testeos, y se profundizarán las políticas para garantizar el alimento.

“La idea es abordar el problema allí donde está. La concentración del conflicto es muy clara en los barrios populares, y vamos a concentrar toda nuestra atención en esos barrios”, remarcó.

El Presidente les pidió especialmente a quienes viven allí que “acepten la recomendación médica. Si tienen miedo a dejar su casa, entre la policía de la provincia, de la Ciudad, la Federal, y la Gendarmería vamos a custodiar esos barrios”.

“Vamos a ocuparnos de cuidarlos no solo en su salud, sino en el día después para que puedan volver a sus casas y seguir viviendo tranquilos”, enfatizó.

El resto del país continuará en la fase 4, lo que implica continuar un camino de apertura de actividades.

“En la Argentina de hoy en un gran número de provincias la actividad económica se ha recuperado en un 80 por ciento”, precisó el Presidente y aseguró que esto es posible gracias a las restricciones en la circulación interjurisdiccional que implica el cumplimiento de la cuarentena.

«Creo en la Argentina federal. Los 24 gobernadores y yo queremos preservar todas las fuentes de trabajo que podamos preservar y queremos cuidar a los argentinos antes que nada», reflexionó Fernández.

El mandatario anunció además que en el AMBA se deberán volver a solicitar los permisos para circular, y que aumentarán los controles en los transportes públicos, los que estarán destinados exclusivamente al traslado de trabajadores de actividades esenciales.

En ese sentido, Rodríguez Larreta dijo: “Vamos a fortalecer los controles en transporte” y destacó la importancia del trabajo del plan Detectar que lleva adelante la ciudad en conjunto con Nación en los barrios populares.

Kicillof pidió a los y las bonaerenses que viven en el AMBA “hacer un esfuerzo más” y “no bajar los brazos, ni relajarnos”. “Hicimos todo este esfuerzo cuando teníamos el peligro lejos, ahora que lo tenemos cerca hay que redoblarlo. Todo lo que se pueda hay que quedarse en sus casas”, remarcó.

“Las industrias pueden abrir con protocolos sanitarios, con supervisión de los tres niveles de gobierno, y garantizando el transporte de los trabajadores”, detalló.

Alberto Fernández comunicó este conjunto de definiciones luego de haber mantenido reuniones y conversaciones con organizaciones sociales, sectoriales, gobernadores e intendentes y con el equipo de especialistas médicos e infectólogos al que consulta de forma permanente respecto del Covid-19.

📌 *RESULTADOS PROVISORIOS DE LA CUARENTENA*

Estamos aquí para seguir trabajando como lo hicimos todo este tiempo en encontrar una solución al problema de la pandemia. Nosotros desde hace varios días propusimos un sistema de aislamiento social obligatorio con la idea de evitar la circulación del virus, con esa idea que tantas veces repetí y que aprendí del doctor Cahn, que es que el virus no nos busca, sino que nosotros buscamos al virus. Así que hemos decidido llevar adelante esa acción de cuarentena que se desarrolló a lo largo de todo el país durante mucho tiempo, que en los últimos 15 días empezó a flexibilizarse, y hacemos un seguimiento muy claro de lo que está pasando en cada lugar del país y lo que pasa en el AMBA, pero el seguimiento es también sobre todo el país.

Si uno revisa los resultados, son resultados interesantes los que hemos conseguido, no solamente porque hemos logrado garantizar la atención sanitaria de cualquier argentino que la requiera, y esto ocurre en todo el país, sino también porque los resultados son interesantes en todo el país. En la Argentina de hoy, en un gran número, no quiero hacer un porcentaje de provincias para que nadie me contradiga con un dato en contra, en gran número de provincias, la actividad económica se ha recuperado por encima del 80%.

📌 *CONTAGIOS*

Cuando uno mira la Argentina ve muy poquitos puntos rojos y todo el país en blanco. El dato que uno tal vez deba destacar para entender cómo hemos logrado controlar la pandemia es que ayer en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus, y en 10 provincias hace una semana que no hay ningún caso confirmado. Eso demuestra que lo que hemos hecho ha servido de mucho. Eso se logró por la cuarentena y las restricciones al tránsito jurisdiccional que ha facilitado que el virus no vaya de un lugar a otro arriba de un micro, un tren, o un avión. Ahora, ¿qué hemos visto en estos 15 días que han pasado? Que el virus entró en los barrios populares, que son los lugares donde con mayor concentración de gente existe, donde la densidad demográfica es más alta. Eso se observó básicamente en 4 grandes ciudades: CABA, que es la que más está padeciendo en este momento (es absolutamente lógico por la densidad demográfica) pasó en Chaco, pasó en Córdoba y pasa también de un modo más distribuido en el Gran Buenos Aires. Si uno mira la provincia, tiene ese foco rojo que rodea a la ciudad y el resto es una provincia prácticamente que no ha conocido el coronavirus. Eso lo explica la densidad demográfica y la densidad demográfica que tiene este virus. Yo voy a seguir con la lógica que siempre les propuse, que es que veamos juntos cómo hemos evolucionado aun en estos días en que los números empezaron a crecer en estos barrios y ciudades que acabo de mencionar.

📌 *TASA DE INCIDENCIA*

Esto es la tasa de incidencia del virus, la cantidad de casos que se acumulan cada 100 mil habitantes, y ahí tienen los números. La Argentina tiene el 24.3, es su tasa de incidencia, de casos confirmados por cada 100 mil habitantes. Si ustedes miran ahí seguimos estando en una situación muy controlada todavía. Si uno mira la cantidad de fallecidos cada 100 mil habitantes, tienen otra muestra de cómo ha evolucionado el tema. Esto se explica por un motivo centralmente: nosotros hemos invertido en salud mucho, hemos generado muchos centros de atención sanitaria y todos los que han requerido atención han recibido la atención que necesitaba y que merecían. Acá no ha pasado como en otros lugares del mundo donde debía optarse entre atender a uno o al otro. Esto es un logro también de la cuarentena, porque nosotros hoy en día, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva por infección de coronavirus es de alrededor de 5%. En los lugares que más se ha desarrollado esa tasa crece un poco pero está muy lejos de esta plenamente ocupado. Esto también es un éxito de la cuarentena, porque mientras hicimos cuarentena pudimos ir ordenando el sistema de salud. Este es el mapa que les recomendaba ver: miren lo que es la Argentina hoy: tiene un puntito en rojo en el sur de Chaco donde esta Resistencia, un puntito rojo en Buenos Aires, un puntito rojo en Córdoba y un puntito anaranjado en Río Negro donde esta Bariloche. Río Negro está controlando bien las cosas, le estamos prestando mucha atención. Hoy hice una reunión con los gobernadores de estas provincias, participó Horacio, Axel, Schiaretti, Capitanich y Arabel la gobernadora de Río Negro. Cambiamos opiniones y pudimos ver que a todos nos está pasando más o menos lo mismo: en los lugares de más concentración urbana, barrios populares, es donde cuando llega el virus la multiplicación es mucho mayor.

📌 *TIEMPO DE DUPLICACIÓN*

Las barras amarillas están mostrando cómo fue el tiempo de duplicación del virus. La última vez que hablamos, en el país el virus se duplica cada 25 días, hoy es cada 33 días. No contamos el AMBA que por la densidad demográfica que tiene trastorna todo.

En estos 14 días que han pasado hay un dato que quiero remarcar: del total de casos confirmados, el 87,5% corresponden al AMBA, o sea CABA y 40 municipios. Se dan cuenta el grado de concentración del problema en esta zona. El 84% de los departamentos donde vive el 42% de la población no ha tenido casos en los últimos 14 días. Entienden cómo estamos. Eso es definitivamente mérito de la cuarentena, de haber restringido el transporte interjurisdiccional. Estos son los tiempos de duplicación en los lugares donde estamos con conflicto. Acá no está Río Negro porque lo tiene controlado bastante bien el asunto. Miren que todos retrocedieron a la fase anterior, todos están por debajo de los 25 días, algunos con más gravedad otros con menos. Fijense el resto de Buenos Aires, sacando el Gran Buenos Aires y el resto está controlado, pero al AMBA pesa mucho.

📌 *ABORDAJE FOCALIZADO*

Ahora la idea que tenemos es abordar el problema allí donde está. Tenemos una concentración del conflicto muy clara en los barrios populares y los que trabajamos con Axel, Horacio, Capitanich y Schiaretti es concentrar toda nuestra atención y esfuerzo en esos barrios. Son barrios que viven en situaciones difíciles, mucha gente en muy poco espacio, que como todos nosotros, viven en familia en lugares muy reducidos, donde uno se contagia y contagia al resto con mucha facilidad. Cuando escuché el problema que había en la Villa 31 o Barrio Mujica, me ocupé de hablar con actores de ese lugar, vinieron distintos actores a explicarme lo que pasaba, Horacio hizo lo mismo que yo, cada uno tomó los datos y después cotejamos para ver cómo encarar el asunto. Ahora quiero hablarle a ese vecino que está preocupado porque ve que la infección golpea en la puerta de su casa. Yo quiero que esté tranquilo porque ahora vamos a trabajar básicamente para ellos y poner todo nuestro esfuerzo en ellos.

Vamos a aumentar la cantidad de test para poder saber dónde está el virus. Los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Y no sabemos dentro del espacio geográfico a cuántos ha infectado. Lo que nos ha pasado es que hemos detectado dónde está el virus y por eso nos es más fácil encontrarlo porque están allí entonces los testeos que hacemos son muchos porque los estamos haciendo donde está el virus. Esto no debe alarmarnos, es parte de lo que esperábamos que ocurra. Sino ustedes tendrían que decir para qué pusieron tantas camas, compraron respiradores, hicieron hospitales. Porque esto iba a ocurrir., está ocurriendo. No tenemos que perder la calma. A los vecinos de esos barrios tengan la certeza que vamos a trabajar juntos para estar cerca de ustedes ayudándolos. Vamos a seguir con el monitoreo diario de la situación epidemiológica.

📌 *COMEDORES*

En esos barrios mucha gente vive del alimento que dan los comedores y ya estamos trabajando para aumentar lo que necesiten en materia de alimentación todos esos lugares y para cuidar a los que cuidan a la gente. Esta fue una demanda de muchas organizaciones sociales: garantizar que las mujeres básicamente, que son las grandes hacedoras y debemos darles las gracias, cuidar la salud de las que cocinan para el barrio, protegerlas, porque son muy importantes. Vamos a hacer lo necesario para que puedan seguir haciendo y cuidando su salud al mismo tiempo.

📌 *BARRIO MUJICA*

Teníamos un problema fundamentalmente en el barrio Mujica para ver cómo hacer los test porque para muchos era muy incordioso llevarlos a los hospitales porque hasta el día de hoy demora entre 8 y 10 horas tener los resultados. Ahora a partir del test que anunciamos el tiempo se va a acortar. Quisimos encontrar una solución que fue hacerlo en el mismo barrio. No fue una buena solución. Ya hemos arbitrado todo lo necesario para brindar más comodidad a la hora de hacer test en esos barrios. Yo lo que les pido es que acepten la recomendación médica. Yo sé que muchos de ellos les cuesta dejar su casa. Por eso entre la policía provincial, Policia de la Ciudad , Policía Federal y Gendarmería vamos a ocuparnos de custodiar muchos esos barrios para que los que tengan que dejar su casa , cuidar que no corra riesgo, que es uno de los mayores temores que tiene la gente. Tenemos que garantizar la salud y la tranquilidad y quiero que confíen, vamos a cuidar no solo en su salud sino también en el día después. Que puedan volver tranquilos y seguir viviendo tranquilos.

📌 *AYUDA DEL ESTADO*

Toda esa gente necesita apoyo económico del Estado. No vamos a escatimar esfuerzos del Estado para seguir ayudando. El IFE, que está destinado a 9 millones de personas, ya fue cobrado por 6 millones de personas y estamos trabajando para que reciban un segundo IFE.

400.000 personas se anotaron para recibir préstamos para monotributistas y autónomos y 210.000 ya tienen acreditados esos montos en sus tarjetas. Debimos imprimir 53 mil tarjetas nuevas para que puedan destinarse esos montos.

El ATP alcanzó a 2.400.000 trabajadores que vieron el dinero depositado por el Estado en sus cuentas. El 93% de esas empresas tienen menos de 25 empleados y las empresas que accedieron a ese crédito no pueden distribuir utilidades, comprar acciones, realizar operaciones en el mercado de contado con liqui ni en paraísos fiscales; son compromisos que asumen para recibir la asistencia. El 60% de los que trabajan en empresas que recibieron este programa ganan un salario bruto menor a 50 mil pesos, con lo cual estamos muy contentos.

📌 *PRESERVACIÓN DEL EMPLEO Y BATALLA CONTRA EL HAMBRE*

Leí un trabajo hecho por una organización internacional sindical que decía que la Argentina era uno de los cinco países que en la pandemia más había preservado el empleo, nosotros eso lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir llevando nuestra asistencia con la AUH o la tarjeta Alimentar. Todo eso va a seguir todo lo que sea necesario.

Asumí el gobierno proponiéndole a todos los argentinos emprender una batalla decidida contra el hambre y no voy a dejar que el hambre ocurra en la pandemia así que todos haremos el esfuerzo.

📌 *PRÓRROGA DE LA CUARENTENA*

Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio inclusive el ASPO y vamos a seguir trabajando juntos como hasta ahora. Quiero pedirles a los habitantes de CABA y GBA: los casos crecieron desmedidamente en los barrios populares, pero en CABA en la última semana se incrementaron el 100% los contagios. Qué quiero decir con esto: el virus está circulando por las calles. Les pido que en lo posible se mantengan en sus casas. Trabajamos junto con Axel también para acotar el ingreso de gente a CABA, eso que llamamos el transporte interjurisdiccional entre el GBA y CABA. Todos los que tienen hoy un permiso va a caducar en zona metropolitana. Deberán inscribirse nuevamente. Vamos a volver al punto de origen que es que solo pueden ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales. Eso significa volver un poco atrás. Les pido que tomemos conciencia de lo que siempre les digo: estamos haciendo las cosas bien y a todos y a todas les doy las gracias, pero queda mucho por delante. Hemos logrado en un tiempo difícil de la Argentina hundirnos en el trabajo por la mejor causa que es cuidar la salud de la gente, así que les pido que no aflojen, sigan trabajando. Sepan los que están en las zonas más carenciadas que ahora los últimos serán los primeros, de ellos vamos a ocuparnos más que de nadie porque son los que más están necesitando nuestro auxilio. 23-05.pptx.pdf

Las respuestas en conferencia de prensa:

📌 AYUDA A LOS SECTORES MEDIOS

Voy a tomar datos que tengo y de los que me hago cargo. La ciudad tiene la característica de tener en el comercio una fuente muy importante de la economía. CABA ha habilitado el 60% de la economía que podía funcionar. De ese 60% que podía funcionar, decidió funcionar el 40%, y ese 40% que que funcionó vendió el 30% de lo que vendía. ¿Qué está pasando? ¿Que no se les deja abrir el negocio? No. Que tenemos un problema en la economía, que es la retracción de la gente y el no consumo. Esto hay que entenderlo así. Yo la vez pasada cuando puse el ejemplo de un país al que respeto y admiro como el ejemplo sueco, solo quise demostrar que tenemos un problema sistémico, que no es que se trata de abrir la economía o el comercio, porque el comercio se abre y los clientes no aparecen, porque hay una sociedad que se retrae porque ve correctamente el riesgo de estar en la calle.

Ahora, 400.000 personas de clase media se anotaron para recibir un préstamo de hasta 150 mil pesos a tasa cero que van a empezar a pagar en enero del año que viene y 210.000 ya lo recibieron, y vamos a seguir asistiendo, no tengan duda, porque si bien yo creo que la mayor urgencia la tienen los que peor están, la necesidad es de todos los argentinos. Tuvimos que pasar la disputa entre la economía o la salud, yo no quisiera entrar en la disputa de si ayudamos a la clase media o a la menos pudientes, porque lo que nosotros hacemos es ayudar a los argentinos, y lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades, en esos barrios carenciados ayuda la nación, Daniel Arroyo trabaja incansablemente, ayuda provincia y Ciudad, y en cada provincia pasa lo mismo: ayudan los municipios, las provincias y la Nación y todos estamos ayudando

Esta semana con Axel visitamos VW , una empresa alemana que ha puesto todos los protocolos de cuidado, trabaja la mitad de los trabajadores y se turnan; trajeron los protocolos que aplican Europa, SMATA hizo las correcciones que creyó necesarias para dar más tranquilidad a sus trabajadores, todo eso se cumplió y hoy está volviendo a producir. Estuve en Scania y está trabajado los 500 trabajadores con un protocolo que han negociado con SMATA y que han traído del exterior. Allí la experiencia sirve de mucho. Estuve en una empresa multinacional que hace barbijos N95, en Quilmes, se ha puesto a producir y nos está proveyendo de los barbijos que no teníamos y que el mundo reclama. He visto en San Martín cómo una empresa que hace interiores de automóviles se reconvierte para darle barbijos, guardapolvos, los famosos mamelucos para evitar contagios, y todo eso con ayuda del Estado. Todos los Estados, no solo el nacional. Quiero que entiendan: me encantaría que estén todos los negocios abiertos. Yo soñaba con una Argentina que consuma en este momento, pero no es lo que nos tocó en suerte, nos tocó otra suerte y lo único que hacemos es preservar la salud de la gente. Muchos comerciantes que abrieron se encontraron que no tenían consumidores, porque la principal crisis que tiene hoy en día el capitalismo es esa, entonces todos los argentinos tienen que saber que yo prometí que iba a ser un gobierno de un presidente con 24 gobernadores, creo en la Argentina federal. Los 24 gobernadores y yo queremos preservar todas las fuentes de trabajo que podamos preservar y cuidar a los argentinos antes que nada, y queremos que la economía vuelva a funcionar como siempre soñamos. Medio en broma y medio en serio: somos peronistas, lo que más nos interesa es que se produzca, pero lo que más nos interesa es la salud de la gente. Un poco de paciencia.

En la ciudad donde el peso del comercio es tan fuerte vamos a tratar ayudar también, porque esta ayuda va a todo el país. En Scania habían recibido la ayuda nuestra y estuve en VW y habían recibido la ayuda nuestra y las automotrices recibieron la ayuda nuestra y estoy muy contento de ser uno de los países que más preservó el empleo en el mundo en medio de la pandemia. Estoy contento de que le hayamos hecho. No tratemos de generar nuevas fisuras, no es un problema de atender a los más necesitados o a la clase media, es atender a todos. Hay urgencias diferentes.

📌 *SORE “LA CUARENTENA MÁS LARGA DE MUNDO””

Yo no quiero entrar en esos debates respeto todas las opiniones pero me parecen debates estériles. Qué me importa cuánto mide la cuarentena si en dos semanas quintuplicamos el número de contagios!. Esto no es una ciencia exacta. Estamos gobernando hombres y mujeres que viven en un lugar donde irradia un virus que nadie sabe dónde está, en qué cuerpo acecha, cómo se previene ni cómo se cura. La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estemos sanos y no se mueran. Después el que quiera elucubrar sobre el tiempo de la cuarentena que elucubrar. Siempre digo lo mismo: a los que estamos en esta mesa nos toca gobernar seres humanos y realidades, el resto son especulaciones, son análisis. A la hora de escribir y hacer teoría es muy fácil.

📌 REAPERTURA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL INTERIOR

Como se van a ir abriendo las actividades en el interior es algo que permanentemente estamos hablando con los gobernadores. Celebro tener los gobernadores que tengo. Lo que son de mi partido y los que no. Porque a todos los veo actuar con responsabilidad. Todos tienen muchas prevenciones, cuidados y tomar muchos recaudos y es lo correcto. Aquellos que están en mejor situación avanzan más rápido y es lo correcto. Hasta el día de hoy nadie ha recomendado en el mundo volver a abrir espectáculos públicos, teatros, cines. Hoy escuché a Pedro Sánchez que está reabriendo la liga de fútbol española, pero está reabriendo no todavía el fútbol sino la actividad, que es algo que también analizamos, ver si pueden volver a entrenar equipos pero en CABA la cosa es muy complicada; tal vez en el interior eso se pueda hacer. Tenemos que ir con mucho cuidado. Hemos sido muy cuidadosos y nos ha ido bien, y si seguimos siendo cuidadosos nos va a ir bien. Que no nos ganen los ansiosos o lso que tienen otros intereses.

📌 PERMISOS / REEMPADRONAMIENTO

Todos los que ya están inscriptos en la app van a recibir una información que les dice que ha caducado su autorización y cuando vuelva a entrar tendrán los pasos a seguir para reempadronarse. Y los que no estaban empadronados vana a tener en la app los pasos a seguir. Cada uno tiene que bajar la app a su celular.

📌 ANGUSTIA

Yo lo primero que quisiera es que cuando hablan le expliquen a los ciudadanos y ciudadanas que lo que estamos haciendo es pidiendo que se cuiden. Me llama mucho la atención está idea que transmiten muchos medios y periodistas de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse!. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglatelás como puedas, no que el Estado te diga “quedate en tu casa y cuídate yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus”. Eso es angustiante! Que el Estado no esté presente ahí. Yo la verdad escucho mucho este comentario y quiero aclarar que lo hablo con los epidemiólogos y siguiendo el consejo de ellos pedí que los chicos tengan un tiempo para salir de las casas, que la gente tenga un tiempo para salir de las casas. Estamos en una pandemia que mata gente. Estamos en una pandemia de un virus desconocido. Hay un virus que no tiene vacuna ni tiene remedio. Quédense en su casa y cuídense, y traten de sobrellevarlo del mejor modo posible. Todos tenemos la posibilidad de salir a airearse cuando nos hacen falta, pero dejen de sembrar angustia, angustioso es que no te cuiden, que el estado te abandone, angustiante es que el estado diga acá no pasa nada, acá están pasando cosas serias y por eso actuamos como actuamos.

📌 OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN CUIDAR

El Gran Buenos Aires es un montón de distritos e intendencias; 40 jurisdicciones que tienen que controlar también la circulación entre ellos y la circulación de esas 40 jurisdicciones con CABA, y allí está el epicentro económico más grande de la Argentina. Si el gobernador piensa que debe ser obligatoria para mí es obligatoria. Si el resto de los gobernadores piensan que no es obligatoria yo los respeto.

📌 PICO DE CONTAGIO

Algunos piensan que este puede ser el comienzo del pico, algunos piensan que no. Tenemos que seguir actuando para que el pico nunca llegue y minimizar los efectos de ese pico. En eso estamos. Es necesario también para que entendamos que la Argentina es más que AMBA. El resto de la argentina tiene otra vida, está viviendo de otro modo, no tiene las restricciones que tenemos en CABA y GBA. Estas restricciones están directamente vinculadas a las características de la región que nos obliga a ser muy cuidadosos porque lo que estamos enfrentando es un virus que se propaga con mucha velocidad en un espacio geográficamente reducido donde vive muchísima gente, eso pasa aca, no en el resto de la Argentina. Ayer el gobernador de san juan me dijo que el 95% de la actividad económica está funcionando.

📌 NECESIDADES ECONÓMICAS

Obviamente yo sé lo que necesitan todos, si no lo supieran no hubiéramos dado 2 billones de pesos de subsidios y auxilio para los que lo necesitan. Entre las cosas que hemos descubierto en la pandemia es que había una Argentina no registrada. 9 millones de personas que están en el IFE son argentinos a los que el Estado nunca registró, eso es la mitad de los hogares argentinos. En todo caso si queremos empezar a ver qué enseñanzas nos deja la pandemia, es mostrar lo poco solidario que ha sido el país que a 9 millones de personas directamente no las registro. Eso debe prender nuestras luces amarillas. EStamos tratando de llegar a todos sin escatimar esfuerzos. Puede ser que no estemos llegando a todos pero queremos llegar a todos.

📌 EXPECTATIVAS HACIA EL FUTURO

Va a ser para el mundo. Europa va a caer 7 u 8 puntos su producto bruto este año. Pero yo también tengo la expectativa de que vamos a tener un proceso de recuperación más rápido. Hoy hablábamos con Schiaretti que el tenia algunos datos de actividades que empezar a moverse y rebotar bien. Confío que lo vamos a lograr. Vamos a tener un año muy difícil porque la pandemia afectó a todo el mundo, México padece mucho, Brasil padece mucho, Chile padece mucho, Perú, Ecuador. Yo espero poder sortear este tiempo con el menor dolor posible. Cada vez que veo una muerte -otra vez mi solidaridad con las familias que han perdido seres queridos- cada vez que veo una muerte me parte. Quisiera que eso termine cuanto antes y podamos sobrellevar este tiempo con el menor dolor posible. En eso trabajamos incansablemente. Cuando esto pase nos van a encontrar tan unidos como hoy pero poner de pie a la argentina. Quisiera que aprendamos lo que nos pasó, porque la pandemia deja al descubierto el horror de la muerte pero también el horror de algunas almas y si tenemos alma tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país enormemente injusto, enormemente desigual. Tenemos que empezar a construir un país distinto, más igual, donde no tengamos que salir corriendo a socorrer gente que vive en condiciones de hacinamiento, donde podamos garantizar un modelo que desarrolle al país y de trabajo, que la salud no es un tema menor el estado debe estar presente, la educación no es un tema menor el estado debe estar presente, porque si el estado n o está presente nos pasa lo que pasa. Así que tengo muy buenas expectativas porque en este tiempo de dolor con los 24 gobernadores estoy seguro que tejí un vínculo para el futuro que nos va a hacer muy fácil ponernos de pie porque así como nos unimos en el dolor nos vamos a unir en la recuperación.

📌 VUELTA A CLASES EN LAS PROVINCIAS SIN CASOS

Eso tenemos que verlo. El problema del ciclo escolar es complejo. Yo diría no apurarnos porque tenemos otra prioridad ahora. Que un chico se reciba un poco antes o después no le cambia la vida a nadie pero que padezca si nos cambia la vida, así que vayamos despacio.

📌 NUEVOS PERMISOS

El martes empieza a regir. Santiago mañana se ocupará de explicar cómo hacer para entera en la app y cómo va a funcionar el sistema pero todos los que tienen la autorización oy sepan que ha causado. Se van a enterar porque el sistema se los va a informar. Les va a informar cómo sacar el nuevo permiso, les va a requerir datos adicionales para sacar el nuevo permiso. Empecemos esta nueva etapa con las fuerza y las ganas de siempre trabajando muy unidos y todos estén tranquilos que nos estamos ocupando de ustedes.

..