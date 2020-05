Sciurano, sobre la Emergencia Económica: «Es un proyecto que llega tarde»

El legislador Federico Sciurano, representante de la Unión Cívica Radical (UCR), dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina previo al comienzo de la sesión especial convocada para este jueves con el fin de tratar la Emergencia Económica que promueve el Gobierno provincial.

Al respecto, Sciurano manifestó que «es un proyecto que llega tarde, al menos un mes tarde», y aunque indicó estar «de acuerdo en líneas generales con el paquete económico», expuso fuertes reparos ante algunos de los artículos.

«Tenemos que entender que han cambiado los paradigmas y las prioridades; no estamos de acuerdo con la discrecionalidad que manejaría la AREF; no estamos de acuerdo con la ratificación del Decreto 612, que tiene importantes cuestionamientos del Tribunal de Cuentas; y hay que dejar en claro cuál es el dinero que se va a destinar para estos dos mil millones de pesos que serán enviados al BTF, ese monto tiene que ser para sostener la actividad privada y no para la obra pública», enumeró.