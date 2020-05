“No vamos a someter a la Argentina a compromisos que no podamos cumplir”, dijo el Presidente sobre la deuda externa”

El presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde en Santiago del Estero que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos” pero “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”.

Fue al referirse a la renegociación de la deuda externa que lleva adelante el Gobierno, durante un discurso que brindó en un acto en la Escuela del Centenario de la ciudad de Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora.

El presidente Fernández renovó su “compromiso con todos y cada argentino” de que el Gobierno nacional “no va a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, afirmó.

“Ese fue el compromiso que asumí en mi campaña, yo la palabra la cumplo, yo respeto mucho la palabra”, enfatizó el mandatario quien estuvo acompañado por los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Más adelante, el Jefe del Estado sostuvo que “el mejor capitalismo es el que invierte pensando en que todos accedan a lo que se produce”.

Lamentó que: “las cosas fueron variando y un día el capitalismo le prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción y todo empezó a desequilibrarse”.

En su discurso, el Presidente propuso construir otra sociedad. “Porque aquel capitalismo que se preocupaba por que todos tengan auto era un capitalismo solidario, contenían en sí lo mejor de su economía, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humanista, nació para distribuir mejor la riqueza entre los hombres”.

Finalmente, formuló un llamado a construir otro sistema económico. “Una economía más solidaria, que termine con esa lógica de la meritocracia, porque la meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Entonces no es el mérito, es la oportunidad que tiene cada uno de crecer y desarrollarse”, dijo.

Y agregó que: “esa nueva sociedad, ese nuevo país lo vamos a empezar a construir ahora, ahora que todo esto está pasando, ahora que quedó al descubierto la insuficiencia argentina, ahora que apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad y nos obligó a construir hospitales a gran velocidad, y nos obligó a construir test para detectar un virus a gran velocidad”.