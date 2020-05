Le robaron una medalla de Malvinas al veterano Roma Alancay

El ex combatiente comentó que “esto sucedió cuando salí a hacer las compras el día que me correspondía, y con el tema de la cuarentena cumpliendo todo a rajatabla regresé a mi domicilio, baje todas las cosas y me olvidé de trabar la puerta del vehículo y quedó así hasta el otro día. Resulta que cuando se levanta mi señora y vio una remera mía tirada en el piso afuera, automáticamente me cambié y fui a ver».

“Siempre llevo mi campera en el auto para no olvidármela, y lamentablemente fui la víctima; dejaron un desorden en el vehículo pero fue lo único que se llevaron. En mi campera siempre tengo una medalla y un pin de Malvinas, que es muy importante porque significa mucha historia y sentimiento. Es muy especial y un orgullo tener esa medalla”, explicó. “Pido que el que se llevó la medalla tenga ese sentimiento de decir que no le corresponde”, rogó.

En su muro de Facebook, el expresidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande publicó la imagen de la medalla que le sustrajeron, la cual tiene un significado especial para quien combatió en la guerra de 1982.