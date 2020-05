El Municipio entregará 500 kits de prevención a comercios locales

El Municipio de Río Grande comenzó con la primera etapa de entrega de kits de prevención a comercios de la ciudad. El objetivo es, en el marco de la pandemia por el COVID-19, tomar las medidas de prevención y seguridad correspondientes para lograr una atención segura para los comerciantes y público en general.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, comentó que el Municipio de Río Grande asumió la responsabilidad de promover la prevención y seguridad en los locales comerciales de la ciudad.

En este sentido, señaló que todos tenemos que ser responsables y no relajarnos porque, como dijo el presidente Fernández, esta emergencia todavía no terminó. Tenemos que cuidar lo que logramos entre todos los riograndenses para no retroceder ningún paso.

Por otra parte, Ferro señaló que el equipo del área de Seguridad e Higiene acompañará a los inspectores de comercio para brindarles a todos los comerciantes, las recomendaciones y buenas prácticas a la hora de ejecutar los protocolos.