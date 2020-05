El curioso termómetro de Australtex: «El viernes me dio 33 grados de temperatura y ayer me dio 22»

Este lunes se desató un escándalo en el ingreso de los trabajadores a la empresa textil Australtex. Es que empleados de seguridad tomaron la temperatura a representantes gremiales y, de modo insólito, el registro dio entre 20 y 22 grados.

Uno de los inspeccionados fue el propio secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Rogelio Sager, quien dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y señaló como «preocupante» lo ocurrido en la firma.

«Los que estaban tomando la temperatura eran los empleados de seguridad, que por lo que sabemos no están autorizados», indicó el gremialista, y agregó: «Lo que nos dijeron es que ellos estaban autorizados, aunque no sabemos por quién».

«El viernes me tomaron la temperatura y me dio 33 grados, ayer me volvieron a tomar la temperatura y dio 22; hubo compañeros a los que le dio 20 grados», recordó y sembró dudas sobre los elementos utilizados para la medición: «No sabemos si ese termómetro está habilitado para tomar la temperatura de personas, por lo que tenemos entendido es para máquinas».

Por esto, Sager resaltó que «en el día de hoy se está haciendo una inspección en la fábrica, hay un delegado de la AOT junto a representantes del Ministerio para ver si el gremio de seguridad está autorizado a tomar la temperatura y si la planta está en condiciones».