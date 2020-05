Atención: Peluquerías solo atenderán con turno previo

Entre los rubros que más demandaban el regreso de la actividad comercial, se encuentra el relacionado al cuidado personal, que engloba a barberías, centros de estética, manicuras, pedicuros y peluquerías.

Estos comercios, al igual que el resto, solo deberán operar de 10 a 18 horas, de acuerdo a lo que establece el flamante protocolo informado por el Gobierno nacional y tiene la obligación de respetar estrictas normas de seguridad e higiene.

En cuanto a la organización, el protocolo indica

1) Los clientes deben tomar turno vía telefónica, whatsapp o Internet.

2) los turnos deben ser dados con el tiempo suficiente para evitar la acumulación de personas en el

local. En caso de juntarse más de 2 personas, su turno se reacomodará para volver más tarde u otro

día.

3) En los locales puede haber un cliente a la vez por cada trabajador.

4) Los clientes deben concurrir solos para ser atendidos. Salvo en caso de ser menor de edad que

puede concurrir con un mayor.

5) Los espacios de trabajo deben mantener un distanciamiento de 2 Mts. entre sí

Además, existen normas para la recepción del cliente

1) Descontaminar el calzado al ingresar, mediante una alfombra en el Ingreso al local, humedecida

en una solución desinfectante, Ej: dilución de Hipoclorito de sodio al 5% para la suela de los zapatos.

Paso hacia una alfombra o trapo que seque esta solución, que deberá ser cambiado como mínimo 2

veces al día

2) Solicitar la desinfección de las manos del cliente con solución hidroalcohólica 70/30 o alcohol en

gel.

3) Imposibilidad de ingresar a los mismos a los mayores de 60 años, embarazadas y personal con

afecciones crónicas conforme la normativa Provincial. (Tanto personal como clientes)

En cuanto al profesional, deben respetar estas normas

01) El profesional antes de comenzar su trabajo debe lavarse las manos con jabón siguiendo el protocolo de lavado de manos y luego usar solución hidroalcohólica para desinfectarlas o loción antibacterial regulada por ANMAT.

02) Todos los trabajadores deben estar provistos de delantales, y con el cabello atado y/o con cofias

03) Cada profesional deberá hacer usos de barbijo y máscara acrílica protectora o en su defecto, barbijo y gafa acrílica entera, para el impedimento de cualquier contacto con los ojos, nariz y boca. Durante el proceso de trabajo no deberá tocar el mismo con las manos

04) Cada profesional no puede atender más de una persona a la vez.

05) Se utilizará una toalla, una bata y una capa/peinador por cada cliente que asista al salón/gabinete.

Las batas y toallas serán repuestas todos los días previo lavado con jabón de lavar, cloro o agua oxigenada de 30 a 50 vol.

06) La manipulación de batas y toallas usadas se realizará con guantes de látex y se almacenará en

una bolsa que estará en un lugar apartado del salón para luego ser lavadas siguiendo protocolo. Sugerimos también utilizar al menos dos capas plásticas, nylon o vinilo, que sean fáciles de limpiar y desinfectar con la solución de Agua y Alcohol al 70%. Intercambiando las capas y desinfectando entre

cliente y cliente.

07) El profesional usará para la desinfección de herramientas y superficies una solución alcohólica de

clorhexidina 2%, o lociones antibacteriales aprobadas por ANMAT.

08) Las máquinas de corte de cabello se deberán limpiar y desinfectar con clorhexidina 2% o similar

y los peines y cuchillas de las maquinas deberán desinfectarse por separado CUMPLIENDO CON

LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD luego de usarlas con cada cliente.

09) En las tareas de limpieza y desinfección se deben utilizar, anteojos/antiparras, mascarilla facial,

botines de seguridad y guantes.

10) Utilización de utensilios personales y/o descartables. Vasos, platos y cubiertos no deben compartirse. Se recomienda disponer de vasos descartables en dispensers o junto a termolares.

11) Se deberá mantener la prohibición de tomar mate de forma individual o grupal.

12) El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez y realizar la higiene de

manos correspondiente al ingresar y salir del mismo.

13) Llevar las uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros

adornos.

14) Al regresar a su hogar se recomienda al personal desinfectar sus zapatos, si es posible el lavado

de ropa de trabajo y tomar una ducha. También puede optar por rociar la misma con alcohol diluido

en agua (70% de alcohol y 30% de agua) o solución de agua con lavandina.

15) Diariamente se verificará el stock de elementos para la limpieza y desinfección.

16) Se recomienda no utilizar secadores de manos por aire (representan un gran riesgo de contagio).