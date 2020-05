Crisis: El Hotel Villa, Narcizo y otros dos locales gastronómicos cerraron por la cuarentena

El gremio gastronómico confirmó hoy que solo en la última semana cuatro locales comerciales del sector han tenido que cerrar sus puertas por el parate económico que vive la región y el país.

Se trata de emprendimientos tradicionales e históricos, como el Hotel Villa, ubicado en calle San Martín, u otros recientes como Lengas Pub. Además, Narcizo y Pom-Pom de avenida Belgrano corrieron la misma suerte.

«Está muy complicado el tema, los comercios no pueden abrir y en las últimas semanas hemos tenido la noticia de que el Hotel Villa ha cerrado definitivamente sus puertas. En estas dos semanas perdimos más de 25 puestos laborales», señaló hoy Tomás García, secretario general del gremio de los gastronómicos.

«No les han liquidado el suelo ni las indemnizaciones así que la situación es muy complicada. En el resto de los hoteles pagaron medio mes de marzo y hay mucha incertidumbre», sostuvo, y agregó: «Los hoteles no tienen forma de trabajar, creo que la situación puede ser aún peor en las próximas semanas. En Grande Hotel pidieron reducción de jornada laboral y recorte salarial porque no tienen forma de sostener la estructura y si no hay acuerdo, van a desvincular a un porcentaje alto del personal».

«La semana pasada Narcizo cerró definitivamente sus puertas. Se llegó a un acuerdo de desvinculación que fue aceptado por los trabajadores. También cerró Lengas Pub, por lo menos por este año», dijo, y añadió: «Lo mismo pasó con Pom Pom Avenida. Cerraron sus puertas pero sin liquidación final y no tenemos forma de llegar al propietario que dejó a la gente en banda».