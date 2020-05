Arribó a Ushuaia el Hércules con respiradores e insumos hospitalarios

La titular de la cartera sanitaria, Judit Di Giglio, detalló los materiales sanitarios que enviaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, precisando que “hemos recibido seis respiradores, determinaciones para nuestro laboratorio y muchos elementos de protección personal, guantes, camisolines, antiparras. Esto se suma a lo que ya nos viene mandando Nación hasta hoy, así que estamos muy agradecidos”.

“Venimos trabajando minuto a minuto. Sabemos y repetimos que esto es muy dinámico, hubo mucha ayuda de la comunidad, mucha ayuda del Ministerio de Salud de la Nación y del equipo sanitario de la provincia” valoró la funcionario y destacó que “están trabajando de una manera increíble, todos los días, 24 horas, realizando vigilancia epidemiológica que es importante para encontrar cada caso y realizar el aislamiento, evitando así el colapso del sistema”.

En el mismo sentido el coordinador Médico de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, Juan Manuel Carballido, resaltó que “es una alegría estar en Tierra del Fuego, una tarea que tenía muchas ganas de cumplir”. Asimismo recalcó el trabajo realizado por el sistema de salud fueguino y dijo que “se nota el trabajo que se ha hecho en la provincia”.

A su vez, el Carballido se refirió al desafío que implica estar en un punto neurálgico del turismo internacional como es la provincia de Tierra del Fuego, ya que “es un punto turístico de primer nivel, con llegada de turistas de todo el mundo y en medio de una pandemia, esa característica se convierte en un desafío enorme que tuvieron que hacerse cargo desde el Ministerio de Salud de la Provincia”.

“La situación de la provincia se evalúa viendo el trabajo epidemiológico, serio, concreto, desde la primera hora, entonces nosotros no nos tenemos que llevar solamente por la cantidad de casos que tiene, sino por la cantidad de casos que hubiese tenido si no se hubiese trabajado como se trabajó. Por eso le comentaba a la ministra (Di Giglio) que esperamos que estos insumos no necesiten ser utilizados, pero en el caso de usarlos, sé que quedan en buenas manos y con gente que los va a manejar muy bien” concluyó.