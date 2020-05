Reanudan la atención en la Aduana, con jornada reducida y turnos por internet

La Aduana de Río Grande comenzó este lunes a reactivar la atención al público, con un protocolo ajustado a la cuarentena impuesta para prevenir el contagio de coronavirus.

El administrador local de la Dirección Nacional de Aduanas, Alberto Mancuello informó sobre la nueva modalidad de atención, que incluye el otorgamiento de turnos vía internet, tanto para trámites relacionados con automotores como para encomiendas.

Por el momento la jornada está reducida a tres horas, si bien la mayoría del personal estuvo trabajando durante la cuarentena en la logística. Los vehículos no liberados que estén en el continente y hayan excedido el plazo de 60 días podrán tramitar un permiso especial en la Aduana cercana o en la policía.

Mancuello, informó por Radio Universidad 93.5 sobre las características de atención a partir de esta semana, con la reapertura de la atención al público. “El registro de propiedad automotor habilitó la actividad y gran parte de nuestra tarea está relacionada, por las afectaciones y desafectaciones de vehículos que se hace en la isla. Para evitar la aglomeración de gente, resolvimos diseñar una aplicación para otorgar turnos vía web, y atender las tres horas diarias previstas en el protocolo. La atención es de 10 a 13 horas y el turno es para la parte de automotores y para correos. En principio el correo lo vamos a hacer de 10 a 11 horas”, indicó.

Respecto del personal afectado, explicó el funcionario que “la Aduana tiene una dotación de 62 personas y hoy está trabajando con 44, que están sobre todo en el rol operativo, porque es un trabajo declarado esencial. Tienen que intervenir en todo lo que ingresa y egresa de la isla para abastecimiento y todo lo que implica el área aduanera especial. Se atiende todo el transporte de combustible, de mercaderías, y algunos camiones que salen de actividades de producción. Estamos atendiendo no menos de 40 camiones por día de combustible, de los 300 que teníamos. En transporte en general tenemos un número más elevado, porque son 50 ó 60 camiones diarios”, estimó.

“Dentro del plantel de la organización hay 40 personas que están fuera de los perfiles de riesgo. Formamos tres grupos para que vayan atendiendo todo lo operativo. Son grupos de 12 ó 13 personas que atienden 7 días la operativa y descansan 15, para tener un control de la trazabilidad y ver cómo está la gente. En caso de que alguno tenga un episodio de contagio nos permite saber de qué grupo es”, manifestó.

Vehículos “varados” fuera de la zona

Consultado sobre los vehículos no liberados que han excedido el plazo anual para estar fuera del área aduanera, informó que “hemos suspendido el tiempo de permiso de salida temporaria mientras dure la restricción de circulación. Una vez que se normalice, se va a empezar a contar nuevamente el término. Los vehículos que están en otras provincias van a tener tiempo de regresar a la isla o bien de presentarse a la Aduana más cercana de su residencia temporal para solicitar el permiso. Hay bastantes vehículos fuera de la provincia y el permiso que se da es de 60 días para retornar. Si por alguna razón no puede regresar en ese plazo, en el lugar donde se encuentre seguramente va a haber una Aduana, donde se pueden presentar para explicar los motivos, y esa Aduana va a extender un permiso. En los casos donde no haya Aduana se pueden presentar a hacer una exposición en la policía y con eso es suficiente”, aseguró.

Control de fronteras

Por otra parte se refirió a los controles que se realizan en el ingreso terrestre a la provincia. “El escáner está instalado en San Sebastián y se están haciendo los controles de ingreso. En este momento lo tiene Gendarmería pero la Aduana tiene el personal capacitado para operarlo. No es necesario abrir el transporte para acceder a la carga, y es lo que llamamos control no intrusivo. Esto reduce el tiempo a 15 ó 20 minutos”, dijo.

“También contamos con canes que están entrenados, y están con sus guías, como otra herramienta de control”, apuntó.

En cuanto a la tarea en los depósitos fiscales, aclaró que la Aduana “solamente hace el control, la logística, el almacenamiento y movimiento de mercadería no es de la Aduana. Luego tenemos el sistema de Aduanas domiciliarias que están en las empresas, para el tratamiento que se le da a la producción de esa firma. Justamente la Aduana está en el domicilio de la empresa. Tenemos empresas que producen bienes esenciales para esta coyuntura que estamos pasando. Ahí se necesita la presencia de la Aduana y se trata de simplificar lo más posible todos los procesos para que no haya ninguna demora”.

Finalmente se refirió al servicio de correo, “donde ingresa paquetería y solamente se está habilitando para las encomiendas esenciales, que tienen que ver con medicamentos, muestras de análisis y cosas por el estilo. Esto se hace para evitar la circulación de la gente por la vía pública y que vayan por algo específico al correo”, dijo.

En materia de comunicaciones, aseguró que son buenas y “nos estamos comunicando muy bien con los sistemas de Aduana. Hay 40 agentes que trabajan de manera presencial porque se requiere el servicio y las 20 personas que no pueden asistir están haciendo trabajo remoto”.