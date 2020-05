Ya se habla de que el gobierno mantendrá la cuarentena hasta el 26 de mayo

El Gobierno nacional tiene decidido extender nuevamente la cuarentena, pero seguirá habilitando actividades, en especial las industriales, que demanden poco movimiento de trabajadores.

Después del 10 mayo, el presidente Alberto Fernández, asesorado por el comité de expertos, anunciará una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extenderá hasta el 26 de mayo, al menos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según informó el diario Ámbito Financiero.

Proseguirán con el esquema de ir autorizando más actividades pero teniendo como objetivo que no implique una masiva circulación de gente, y los comercios deberán seguir vendiendo con las persianas bajas, con envíos y vía on line, señalaron fuentes de la Casa Rosada al matutino.

Ante la consulta del diario de por qué no se habilitan que abran más negocios, la respuesta es que lo que se trata es evitar el movimiento de gente y, por lo mismo, no se habilitaría el take away, como propone el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Con respecto al ciclo lectivo, estipulan que recién se podrá reiniciar de manera presencial en el septiembre. En esta hipótesis también incluyen a las actividades vinculadas al sector, como por ejemplo: los micros escolares, en su mayoría cuentapropistas que están desde marzo casi sin percibir ingresos. Igualmente grave es la situación de los jardines maternales que no cuentan con subsidio estatal por no ser obligatorios.

Por el momento, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, analiza con los gobernadores y los intendentes de la provincia de Buenos Aires qué actividades se van a autorizar y de qué manera. Por ahora, la intención sería “administrar y flexibilizar” más industrias y servicios, pero quieren evitar lo que paso con un frigorífico en Quilmes que por un brote de coronavirus debieron dejar de operar.

Desde el Gobierno saben que “en algún momento hay que empezar a salir”, y que la cuarentena está generando “hartazgo” en la gente por el encierro que ya lleva más de 40 días, pero siempre teniendo en cuenta que “el invierno llegará y el pico (de contagios) de la pandemia también”.