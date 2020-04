Protesta en plena cuarentena: «Estoy viviendo como un indigente»

Ricardo, un vecino de la ciudad de Río Grande, comenzó este miércoles y en plena cuarentena una pacífica protesta en la intersección de San Martín y Belgrano.

El hombre, mayor de edad, decidió aprovechar el horario de esparcimiento para reclamar a las autoridades estatales que le restituyan el subsidio para el gas y el programa RedSol.

«Me estoy muriendo de frío, estoy viviendo como un indigente», relató el hombre, indignado, a ((La 97)) Radio Fueguina, y aclaró: «Me voy a ir cuando me lleven detenido».

«Vivo en Margen Sur, hice todos los trámites para que me den el subsidio de gas y no nunca me respondieron. No tengo gas, no puedo calentar agua», señaló, y agregó: «Presenté todos los papeles, hice todo el trámite como corresponde y justo cuando comenzó la cuarentena, nunca más me llamaron para terminar el trámite. No me pagaron el Red Sol, desde febrero que vengo reclamando y nunca me dieron una respuesta».

«Estoy reclamando porque creo que me pertenece. Quiero que algún Juez intervenga y me de una respuesta. Yo voy a protestar en la calle todo lo que haga falta. La policía me habló amablemente, pero no pienso irme porque quiero que la ciudad sepa lo que está pasando», resaltó.