Mirgor dio marcha atrás con la suspensión del operario que filtró fotos de la empresa

Este miércoles, se conoció que la firma Mirgor decidió suspender sin previo aviso a un supervisor por presuntamente haber filtrado imágenes de la planta y las modificaciones que en ella se han realizado para dar cumplimiento a los nuevos protocolos de bioseguridad.

Sin embargo, la presión de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la Repúbica Argentina (ASIMRA) logró que la fábrica diera marcha atrás y la arbitraria medida quedara sin efecto.

«El trabajador no va a ser suspendido, no va a tener quita de salarios», confirmó a ((La 97)) Radio Fueguina el delegado Damián Retamar, quien destacó el rol del secretario Javier Escobar: «Ni bien se enteró de la situación, tomó cartas en el asunto y logró que la fábrica retrotraiga la situación».

«No hay diálogo con la empresa, esperamos que a partir de esta situación la empresa se comunique con nosotros y no vuelva a suceder esto para que no tengamos que tomar medidas drásticas, que si debemos hacerlo, vamos a hacerlo sin dudas», indicó Retamar.

Además, recordó que sigue vigente el quite de colaboración por los descuentos efectuados por AFARTE: «El quite de colaboración va a estar en vigencia hasta que las empresas nos abonen el 30 % del salario que nos adeudan, siempre hablando del mes de marzo. Hasta que ellos no abonen el salario como debe ser, vamos a seguir en quite de colaboración».