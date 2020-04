Insólito: Mirgor suspendió a un trabajador por «filtrar» fotos de la fábrica a la prensa

Este martes, un trabajador del grupo empresario Mirgor fue notificado, a través de una carta documento, de una suspensión por 15 días sin goce de haberes.

En la misiva, los representantes de la empresa radicada en el polo industrial fueguino lo acusan de haber filtrado a la prensa imágenes internas que dan cuenta de las modificaciones realizadas en la planta para ajustarse a los nuevos protocolos de bioseguridad.

El trabajador notificado forma parte del cuerpo de supervisores, por lo que intervino de inmediato el sindicato de ASIMRA con el objetivo de intentar destrabar esta situación. En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, los representantes del gremio no descartaron endurecer aún más las medidas de fuerza (por estas horas continúa el quite de colaboración) si Mirgor no se retracta.

Además, piden explicaciones para conocer por qué este trabajador, y se presume otros más, concurrieron a la fábrica Mirgor sin representación gremial en el medio de la cuarentena obligatoria.