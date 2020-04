La joven embarazada que murió hoy sufrió un paro cardiorespiratorio

En la mañana de este martes, ingresó sin signos vitales a la Guardia del Hospital Regional Río Grande la ciudadana Gerónima Irene. Minutos después, su muerte sería confirmada por los profesionales de la salud.

La mujer había sido trasladada en principio por su pareja, para luego ser pasada a una ambulancia que la llevó al nosocomio local, donde nada se pudo hacer para reanimarla.

Residía en un domicilio de calle Salta al 12, en el barrio 10 de Noviembre de la Margen Sur y, de acuerdo a la reconstrucción realizada por las autoridades sanitarias, sufrió un accidente cardiorespiratorio cuando se encontraba en el baño.

«Ya se ha determinado la causa: es natural», confirmó hoy a ((La 97)) Radio Fueguina el juez de Instrucción N°1, Daniel Cesari Hernández, quien se encuentra de turno y por lo tanto fue convocado por la Policía local.

«Se han tomado las previsiones del caso, pero no hay una causa abierta ni sospecha de criminalidad», ratificó el magistrado, y agregó: «A veces uno no entiende cómo una persona joven pueda sufrir un paro cardiorespiratorio; en este deceso no hay indicios de criminalidad».