Vuelven a funcionar las oficinas de Rentas en Tierra del Fuego

Esta semana se reactivará un área clave en la provincia de Tierra del Fuego: la de recaudación. Tanto el Municipio de Río Grande como el propio Gobierno han diagramado esquemas de trabajo para permitir la lenta vuelta al funcionamiento de las áreas de Rentas.

En ambos casos, la intención es permitir a los contribuyentes que no sean amigos de la tecnología poder gestionar aquellas obligaciones que no pueden realizar vía on line, a través de las distintas plataformas.

Desde el Municipio local confirmaron a ((La 97)) Radio Fueguina que este mismo lunes comenzarán a otorgarse turnos para trámites a realizar a partir del martes en la sede de Rentas.

«Hemos tomado todos los recaudos necesarios; se han dispuesto marcas en el piso para delimitar el movimiento de los vecinos y se ha reducido la capacidad del edificio», confirmaron, a la vez que dejaron en claro que se sigue desalentando la presencia de riograndenses en estos lugares.

Por parte del Gobierno, por otro lado, ya desde mañana comenzará a presentarse el personal jerárquico de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) en Río Grande, con turnos mínimos y con una alta rotación de personal. Mientras tanto, el resto de los empleados colaborará desde sus casas.

«Esta semana comienza a haber guardias y los turnos se otorgarían a partir de mayo; ya hay un programa y estamos listos para largar. Mañana comienza el cronograma de rotación de personal para fines de abril y mayo», señalaron desde la AREF a ((La 97)) Radio Fueguina, aunque aclararon: «Por ahora no habrá atención al público libre».