Reclamo airado de los comerciantes de Ushuaia a la Legislatura

Directivos de la Cámara de Comercio de Ushuaia y otras Actividades Empresariales insistieron en la necesidad de que «la Legislatura sesione, para sancionar leyes que ayuden ante la grave situación económica que vive la actividad privada en la provincia».

“No se explica por qué la Legislatura permanece cerrada, cuando no sólo en el mundo funciona, sino en otros lugares del país”, se quejaron las autoridades de la mencionada institución, quienes consideraron que “ no hay motivos para no sesionar”, máxime teniendo en cuenta que “existen cantidad de opciones para reunir a sólo 15 legisladores tomando todas las precauciones y cuidados pertinentes para cumplir con protocolos de sanidad”.

Desde el organismo que nuclea a los comerciantes de la ciudad se observó incluso que “si (los parlamentarios) están preocupados por cuestiones de salud, que sesionen por ejemplo en un gimnasio con 2 o 3 metros de distancia entre legisladores; pero que comiencen a dar soluciones ante la crisis económica para estar a la altura de la circunstancias».

Los miembros de dicho sector pretenden que el Poder Legislativo Provincial discuta “mayores medidas de emergencia frente a la crisis sanitaria y económica” porque «las consecuencias de la pandemia por la cuarentena en el sector privado se va profundizando con el correr de los días”.

“Diariamente recibimos noticias sobre comercios que, lamentablemente, no volverán a abrir”, alertaron, para señalar por tanto que “la necesidad (del sector) es inmediata” y que, de continuar con la inacción de la clase política, habrá “una cantidad enorme de empleados que van a quedar sin ingresos ante la inacción de algunas Instituciones».

Tras aseverar que «conocemos y apoyamos la decisiones que se han tomado desde el ejecutivo nacional y provincial con respecto a la Salud”, la Cámara de Comercio capitalina aseveró no comprender aún “por qué el sistema legislativo no trabaja cuando se está incendiando la provincia”.

“Hay comercios, entre ellos monotributistas, autónomos, empresas familiares que necesitan asistencia porque no tienen ingresos hace más de un mes”, observaron, y anotaron que “su facturación es 0 y las obligaciones que tiene el sector privado sólo se cubren si se puede trabajar, lamentablemente las medidas hasta ahora son insuficientes”.

Recordaron que “de la única forma que tiene ingresos un comercio es trabajando” y recalcaron que “no tenemos formas de sobrevivir sin ejercer la actividad” y advertir que “detrás de cada comercio hay muchas familias que necesitan la fuente laboral».

“En su momento el estado solicitó el acompañamiento con medidas de cierres de comercios, y fuimos los primeros en apoyar”, dijeron; y contrastaron dicha actitud con el hecho de que luego, “cuando la situación se fue complicando por la postergación de la cuarentena y hoy estamos en una situación desesperante, hay sectores políticos que no son consecuentes con la realidad”.

Aseveraron que “desde la Cámara de Comercio Ushuaia estamos a disposición para escuchar, elaborar o apoyar proyectos que ayuden a sostener a la ciudadanía en su conjunto; públicos y privados».