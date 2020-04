Díaz denunció que el Gobierno quiere provocarle un «ahogo financiero» al Municipio

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, dialogó hoy en exclusiva con ((La 97) Radio Fueguina y se refirió a los retrasos en concepto de coparticipación que le toca padecer al Ejecutivo local por la deuda de la provincia.

«Estoy convencido de que es una decisión política el ahogo financiero a Río Grande, que muchas veces sucede en los altos cargos, termina repercutiendo en los vecinos, que son los que más necesitan», indicó el funcionario municipal, quien ratificó su postura: «Esta asfixia repercute en la gente, porque el Municipio sigue trabajando que poco a poco va siendo ahogado y ello impacta en la calidad de los servicios que se brinda a la gente».

«Estamos recamando que manden los recursos en tiempo y forma. Corramos toda la discusión política y lo que queda en concreto es que la provincia debe mandar los recursos en tiempo y forma porque la ciudad necesita esos recursos», señaló el Secretario de Gobierno.

La polémica por el supuesto pedido de destitución

«Me parece que contestaron una noticia falsa; me llama la atención que no hayan chequeado nada porque no son enemigos políticos. Yo no dije que vamos a impulsar una destitución; sí está establecido en la Constitución provincial, de ninguna manera he dicho que impulsaré una destitución», indicó Gastón Díaz en relación a los dichos de funcionarios oficialistas.

«Promover una acción de este tipo no lo he dicho, no lo he impulsado y lamento que se hayan hecho eco de una noticia falsa. Lo que sí no puedo dejar de recordar que el Municipio de Río Grande tiene que garantizar la defensa de los recursos municipales», aclaró y fue enfático al resaltar: «De ninguna manera he hecho manifestaciones en las que afirme o proponga un trámite de juicio político».