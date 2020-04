Calisaya también se metió en la polémica por la coparticipación

El Concejal de Río Grande y Presidente del Bloque FORJA TODOS, Javier Calisaya, salió al cruce de las declaraciones del Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, quien a través de una gacetilla de prensa oficial referida a los reclamos por deudas de coparticipación “recordó el artículo 135 de la Constitución Provincial, el cual fue causal de destitución de un gobernador en la provincia”, en alusión a su aliado político, Mario Colazo.

«No estamos en época de campaña, hace tiempo lo venimos alertando –expuso el edil- pareciera que en el entorno político que encabeza Walter Vuoto, al que también pertenece el Intendente Martín Pérez, no alcanzan a comprender el contexto mundial que nos aqueja, que paraliza la economía a escala planetaria y se cobra cientos de miles de vidas; es como si siguiéramos en campaña electoral y privilegian enfocarse en la sucesión del gobernador, que ahora incluso pareciera quieren adelantar, según exponen abiertamente; hay que aclarar que Vuoto no va a ser Gobernador antes del momento pertinente».

El Concejal Calisaya además manifestó que «la normalidad está suspendida; nos la pasamos pidiéndole a la gente que lo entienda, incluso para que acepte esperar algo tan básico, como es viajar para volver a sus casas, o recuperar su rutina y esquema habitual de trabajo, ingresos, consumo, gastos, etc.; pero sin embargo quienes deben ponerse al frente de este sacrificio y de esta responsabilidad no terminan de entender lo que significa una pandemia, políticamente equiparable a una guerra”.

“No puede haber conducción multicéfala de una pandemia» sentenció Calisaya; destacando que «la línea la baja el Presidente de la Nación y tiene que ver con la centralidad excluyente de preservar la salud y la vida de la población, asegurando alimentos y remedios con recursos que no están ingresando y que no se sabe por cuánto tiempo más no van a ingresar y que por ende hay que administrar con austeridad; nunca más apropiada la expresión ‘economía de guerra’».

En ese contexto «todo el arco político debe ponerle el hombro al Gobernador que es quien representa a nivel provincial esa única línea y poner a disposición los recursos y la infraestructura adecuadas a la cobertura de esas prestaciones básicas, que constitucionalmente son responsabilidad del Estado provincial asegurar en interés de toda la sociedad, sin que corresponda diferenciar entre población riograndense o ushuaiense, y población fueguina, que es lo mismo” sostuvo Calisaya.

“Las quejas y chicanas permanentes –reflexionó el referente de Nuevo Encuentro- no parecen colmar las expectativas de ‘salto de calidad’ que el Intendente convocó a los vecinos y vecinas a votar el año pasado”.

Por último el Presidente del Bloque Forja Todos remarcó que “el Municipio contará con los recursos necesarios para pagar salarios, proveer agua potable, transporte, recolección de residuos y un par de cosas más; el resto deberá esperar y habrá que arrimar a la provincia las demandas que se considere deben priorizarse para que, desde un despliegue centralizado, se provea la mejor respuesta dentro de lo posible, que en el contexto vigente dista mucho del ideal. Lo que menos necesita el pueblo fueguino en medio de la pandemia es la destitución del Gobernador Melella que propone el Intendente Pérez” concluyó.

