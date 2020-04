Todavía son varios cientos los fueguinos varados que no saben cuándo volverán a casa

Son varios cientos de vecinos los que aún se encuentran en calidad de varados en distintos puntos del país y que no conocen a ciencia cierta cuándo podrán retornar a sus hogares en Tierra del Fuego.

Es que luego de que se destrabara la situación con quienes se encontraban en CABA y Buenos Aires, ahora la atención se centra en los que permanecen en el interior del país, sin respuesta alguna de parte de las autoridades y sin lograr proyectar su vuelta a casa.

Marcela es una vecina de Río Grande que se encuentra por estas horas varada en la provincia de Mendoza. En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, la mujer relató las duras horas que atraviesa en Cuyo, donde reside parte de su familia.

«Estoy desde el 10 de marzo en Mendoza, viajé de urgencia por una cuestión familiar y tenía que regresar el 26 de marzo a Río Grande. Vivo con la esperanza de que Aerolíneas Argentinas habilite los vuelos entre provincias para que podamos regresar todos los fueguinos que estamos varados en el interior», sostuvo Marcela, quien vive en Río Grande desde hace más de 20 años.

«Yo vine sola, tengo a mis hijos en Tierra del Fuego. Ellos quedaron a cargo de mi hija mayor, están solos. Ellos están bien, pasando la cuarentena encerrados, uno de mis hijos tiene Síndrome de Down, solo sale la más grande a hacer compras en el barrio, con todas las precauciones», agregó.

Además, ratificó que no hay información concreta alguna sobre cómo seguirá la «repatriación» de fueguinos: «No tenemos ninguna certeza del regreso. Nuestros vuelos han sido cancelados, reprogramados y vueltos a cancelar. Ahora, Aerolíneas está reprogramando vuelos, a mí me reprogramaron para el 4 de mayo y espero que no me lo cancelen».

«Estamos en toda la región, hay muchos varados y sabemos que con estos vuelos desde Buenos Aires se va a descongestionar mucho. Los que estamos en el interior estamos esperando que se habiliten los vuelos entre provincias para poder regresar», añadió.