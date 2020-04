San Julián: Venció a la cuarentena y se graduó por Zoom

Convirtiendo el escollo de la cuarentena en una oportunidad, una joven vecina de la ciudad santacruceña de San Julián se graduó de Licenciada en Comunicación Social rindiendo su tesis por videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom.

Su trabajo titulado “Hijo del Amazonia, una apuesta transmedia por la naturaleza” dirigido por Gastón Rodríguez, fue defendido y aprobado el 16 de abril. “Después de rendir, sentí emociones encontradas, por un lado muy feliz porque había superado una etapa dificultosa y con obstáculos personales y sociales pero por otro una profunda tristeza por no poder compartir ese momento con mis personas queridas”, expresó a TiempoSur, Noel Miranda.

Explicó que en cuanto pueda celebrará con familiares y amigos.

Noel destacó el valor de la Universidad Pública explicando que en los últimos años ha escuchado a autoridades estatales menospreciar a la educación pública, gratuita y de calidad. “Sin ésta, no hubiese ni yo ni mis compañeros podido estudiar nunca y mucho menos lo que queríamos. La comunidad educativa también me acompañó y contuvo desde otras situaciones complicadas y desarraigo”, recordó sobre su paso en la Facultad de Periodismo de UNLP.

“La carrera se me estiró un montón por cuestiones económicas, como la mayoría de la gente. Quienes vamos del interior y no tenemos una familia muy adinerada, tenemos que trabajar y yo me enfermé en el medio”, relató.

Continuidad

Noel continuará su formación académica en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNPA. El eje de esta instancia es el ecofeminismo “y creo que es re importante porque acá en Santa Cruz no hay mucha producción ecofeminista desde la academia”, resaltó.

Continuidad es la palabra que eligió la flamante licenciada para este nuevo ciclo de aprendizaje. Un evento bisagra en el proceso de su tesis y que la impulsa a seguir estudiando fue el premio de pasantía que obtuvo con el proyecto de Hijo del Amazonia. En 2016 la santacruceña obtuvo una pasantía en Lima, Perú, donde trabajó como periodista en el diario Comercio. “Espero que otros jóvenes se animen a este tipo de convocatorias”, comentó.

Casi un mes después de la fecha en la que iba a ser el coloquio presencial, Noel y docentes de la Universidad de La Plata utilizaron la plataforma Zoom y la joven estudiante concluyó su carrera desde su living. “La verdad que fue lo mejor no ir porque me hubiera quedado varada”. Su tesis de comunicación, producción e investigación con temática ambiental está disponible en la página hijodelamazonia.wixsite.com/investigación.

“Tiene que ver con mi formación ecofeminista que no reconocía en ese momento, pero el proceso de creación me dio la posibilidad de participar de espacios de asambleas ambientales clave para continuar hasta el día de hoy con esa labor”, concluyó.

