«Laly» Mora: «Tenemos que volver a sesionar, pero algunos no quieren trabajar»

La concejal Miram «Laly» Mora realizó una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina en la cual ratificó su deseo de volver a sesionar de forma inmediata en la ciudad de Río Grande, aunque sea a través de métodos virtuales.

«Tenemos que buscar los medios para sesionar, pero algunos no quieren trabajar. Hay proyectos ingresados, consensuados con el intendente y diversas organizaciones que deberíamos tratar porque se trata de propuestas para redireccionar recursos», indicó la representante de FORJA.

En ese sentido, manifestó que hay dos iniciativas de su autoría: «Son dos proyectos de emergencia, aprobarlos nos tomaría 20 minutos, ni siquiera hay que debatirlos porque tienen que ver con la emergencia y algunas necesidades que demanda el Municipio de Río Grande».

Además, contestó a las críticas de sus pares, que habían manifestado que no estaban dadas las condiciones para sesionar de forma virtual: «Hicimos una videconferencia, Internet funcionó bien, no tuvimos problemas. Si no se conoce el sistema o el programa con el que se está trabajando, primero hay que aprender a usarlo y no decir que no se puede sesionar porque la conexión es mala».

«Tenemos que respetar la Carta Orgánica, hay que sesionar. Hace cerca de un mes nos reunimos con el intendente y todos los concejales para aprobar esos dos proyectos. Teníamos que reunirnos y no se avanzó, porque todo este ida y vuelta arrancó cuando finalmente presentamos los proyectos», resaltó.

«Yo creo que hay una intención manifiesta de no tratar estos proyectos porque son ideas de la oposición. No le encuentro otra explicación a la decisión que no sesionemos de manera virtual», destacó, por último.