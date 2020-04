Gobierno aclaró que “en el transcurso del mes” cancelará la deuda con el Municipio de Río Grande

El ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, aclaró la situación referida a la remisión de fondos coparticipables a los municipios de la provincia por parte del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

«Desde el principio de nuestra gestión se la ha dado previsibilidad a los Municipios al transferírseles fondos todas las semanas, los días martes y viernes, siendo mayores las transferencias durante la última quincena del mes», indicó el funcionario.

En este sentido Fernández recordó que «en los primeros tres meses de gestión hemos logrado disminuir el plazo de pago de la coparticipación nacional y provincial, de 40 días a 30 días. Esto entendiendo el marco actual en que nos encontramos y que procuramos trabajar de manera ordenada».

Por otro lado, consignó Fernández que «es claro que los días no laborables retrasan las registraciones de recursos que ingresan, que son la base para la liquidación de coparticipación a los Municipios, amén que si no hay actividad bancaria no es posible hacer las transferencias».

Sin embargo, «en relación con esto, el martes pasado le hemos transferido a la ciudad de Río Grande $33.5 millones por recursos de origen nacional y provincial, correspondientes a los días 10 y 9 de marzo de este año. Eso hace 30 días hábiles al día 14 de abril».

Finalmente el Ministro informó que «desde el día posterior a nuestra asunción le fue transferido a Río Grande más de $680 millones y cancelamos un convenio por deuda tributaria de $46 millones. Actualmente solo tenemos adeudados $215 millones del mes de marzo, que en el transcurso de este mes se irá cancelando».