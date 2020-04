Von der Thusen: “No podemos detener al Estado”

El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl von der Thusen, sostuvo que “los políticos y los funcionarios tenemos que estar en la calle asistiendo a la gente y sus necesidades, como también generando políticas públicas que nos ayuden a salir de esta situación” ya que “no podemos detener al Estado”, y respaldó así al Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, por su gestión en el marco de la crisis generada por el coronavirus.

El edil valoró “el trabajo que vienen haciendo el intendente de Ushuaia, Martín Pérez en Río Grande y Daniel Harrington en Tolhuin”, ya que “con más o menos exposición están todos los funcionarios trabajando de la misma manera, no podemos detener el Estado y estamos cobrando un sueldo”.

En esa línea, afirmó que “los políticos y los funcionarios tenemos que estar en la calle ayudando a la población” a lo que agregó que “hay también una definición jurídica por la cual los funcionarios estamos exentos de la cuarentena”. “Por eso llama mucho la atención lo sorprendidos que se mostraban algunos funcionarios, como por ejemplo el Jefe de Gabinete provincial, Agustín Tita, quien hizo declaraciones diciendo que era un mal gesto del intendente de Ushuaia haber recibido la obra de la calle De la Estancia”, expresó von der Thusen.

En ese sentido, dijo que “me parece que es un buen gesto, Vuoto está trabajando, y es lo que pido siempre, que salgamos a la calle, tenemos responsabilidades y tenemos que trabajar cumpliendo con las medidas de seguridad como el distanciamiento y el uso de cubrebocas y guantes en el caso de ser necesario”.

El concejal aseveró también que “los funcionarios no podemos estar escondidos detrás de una computadora, no podemos generar actividades sólo detrás de una tablet”.

Luego observó que “salir a la calle es un riesgo, mi familia se preocupa cada vez que yo salgo a la calle, pero los funcionarios que lo hacemos tomamos todos los recaudos”.

“Es lo que elegimos y acá estamos; la policía tampoco puede elegir cuando sale a la calle, los enfermeros no pueden elegir, los médicos no pueden elegir, los que cumplen con servicios esenciales desde la Municipalidad tampoco pueden elegir y créanme que están haciendo, todos ellos, un trabajo impresionante día a día”, enfatizó, y en función de ello hizo hincapié en que “los funcionarios públicos, los políticos, que estamos pagados mensualmente por todo el pueblo de Tierra de Fuego, tenemos que estar en la calle y asistiendo a la gente”.

Por último, von der Thusen insistió con que “los vecinos quieren vernos trabajar, no quieren vernos escondidos sólo detrás de una computadora”.