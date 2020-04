Tita: «La banca privada no ha entendido el rol que tiene que cumplir»

En una extensa entrevista realizada este miércoles por ((La 97)) Radio Fueguina, el Jefe de Gabinete del Gobierno de Tierra del Fuego fue crítico respecto al rol de los bancos privados en la crisis general que atraviesa nuestro distrito y todo el país.

«La verdad que no hubo apoyo de la banca privada», sostuvo Agustín Tita al ser consultado por el pedido realizado por el gobernador Melella para que los emprendedores reciban programas atractivos por parte de las entidades del sector privado, y agregó: «Evidentemente todavía no han entendido el rol que deben cumplir. Algunos todavía no vieron el panorama completo y están cuidando sus intereses».

«Yo espero que el Banco Central proponga políticas más duras, con sanciones, para que los bancos privados acompañen a sus clientes porque es fácil brindar buena atención y tener lindos sillones de cuero en las épocas prosperas, pero hoy es un momento donde deberían estar, más cuando les fue tan bien en los últimos años», indicó el funcionario provincial.

En esa línea, el Ministro adelantó que «lo que estamos viviendo viene a cambiar conceptos básicos de la economía. No lo terminamos de ver, no tomamos dimensión porque estamos en medio de un objetivo que es cuidar las vidas», y añadió: «Es muy complicado el panorama con recursos del Estado que son finitos y que no cubren toda la demanda. Habrá que sumar herramientas, aunar esfuerzos y activar la actividad en un solo sentido: cómo acompañamos a transitar a la gente esta situación que nadie trajo».