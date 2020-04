ASIMRA se mantiene firme: «Lo de AFARTE es una extorsión»

El secretario general de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA), Javier Escobar, ratificó hoy en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina que el gremio no aceptará la propuesta de AFARTE de devolver el 30% adeudado de marzo solo si se acepta una reducción a partir del mes de abril.

«Nuestra posición no cambió, nos mantenemos firmes y queremos que se cumpla el decreto nacional y el provincial que las empresas no quieren cumplir. Le hemos pedido al Ministerio de Trabajo de Tierra del Fuego que nos ponga al tanto de lo actuado porque lo que está pasando es muy grave y por eso hemos decidido iniciar acciones legales», admitió el gremialista.

«Nos mantenemos con quite de colaboración porque no nos pagaron el 30 % del salario. Lo que se firmó con la UOM no es ninguna novedad, porque fue lo que nos ofrecieron extorsionándonos. El reclamo al Ministerio de Trabajo no era solo por ello, sino por el incumplimiento en la entrega de recibos de sueldo, de no abonar sumas remunerativas y de no cumplir los decretos», denunció Escobar.

En esa línea, agregó: «Si van a incumplir decretos nacionales y provinciales; si no van a pagar los sueldos como corresponde y si van a presionarnos de esta manera, no vamos a negociar porque nos están extorsionando. Deben cumplir lo que marcan los decretos nacional y provincial». Y añadió: «No podemos aceptar que el costo lo pague el trabajador y que no nos muestren la verdadera situación que atraviesa cada fábrica. No somos ciegos, vemos la realidad, pero queremos saber qué trae esto de fondo».