Comerciantes de Río Grande reclaman al Gobierno asistencia financiera: «Estamos ahogados»

Hace unos diez días se fundó en la ciudad de Río Grande una liga de comerciantes por fuera de la Cámara de Comercio que reclaman al Ejecutivo provincial una «soga» de auxilio en medio de este parate económico que desató el COVID -19.

Pablo Sist, uno de los referentes de este grupo, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y dio detalles sobre la situación que atraviesan los emprendedores, completamente asfixiados por la falta de ingresos.

«Este grupo nació a través de la idea de varios comerciantes que fueron convocando a otros y que ya nos nuclea a más de 400 comercios, por la problemática que la gran mayoría no estaba alcanzando por las medidas que podían dictarse de parte del gobierno, ya que la mayoría de esos comercios están fuera del BTF», relató Sist.

«Estamos todos en la misma tormenta, cada uno en el barco que le tocó timonear. La situación del comercio es catastrófica. Venimos de un parate de 4 años o más, con una debacle comercial total. Esto no se produjo en 30 días de pandemia, venimos mal barajados desde hace mucho tiempo y ahora se profundizó el problema», sostuvo.

«Hicimos una propuesta al gobierno, a algunos no les contestaron y a otros, lo que les ofrecieron no les alcanza para cubrir sus obligaciones. Queremos que nos otorguen una asistencia que sea flexible y que sirva para cubrir todas las obligaciones», dijo sobre el plan económico del Gobierno, y agregó: «Nos están dando un salvavidas de plomo, para pagar la mitad de mis deudas. Estamos sin ahorros, la que teníamos nos la comimos en los cuatro años de Mauricio Macri. No tenemos espalda, no aguantamos más».

«Todos los comercios estamos más o menos en la misma situación. El grueso del comercio está cerrado hace 30 días, salvo los exceptuados que tampoco la están pasando bien, porque hay restaurantes que hacen no más de cinco delivery por día y eso no sirve para cubrir los gastos», resaltó, y añadió: «Queremos que el Estado y nuestros gobernantes vean lo que está pasando. El que genera movimiento en la ciudad es el comercio, que si se cae hace caer todo. Esta es una bola que se está haciendo gigante y terminamos todos arrastrados».