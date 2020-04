Concejal de Tolhuin rompió la cuarentena par viajar a Río Grande, pero lo hicieron volver

Se trata de Matías Rodríguez, hijastro del ex intendente Claudio Queno. Logró sortear dos de los controles policiales, pero no pudo pasar del retén en José Menéndez. No fue detenido como el resto de los vecinos que rompen el aislamiento.