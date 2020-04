“No alcanza con aplaudir”: Le perdonó 2 meses de alquiler por ser enfermera

La propietaria de un departamento donó dos meses de alquiler a su inquilina por ser enfermera

«Gracias por tan lindo regalo y ojalá existan más personas como ella», dijo la profesional de la salud.

Una publicación realizada en Facebook se volvió viral en pocas horas dado el buen gesto demostrado por una persona en tiempos de incertidumbre y, muchas veces, desesperanza.

Ocurrió en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Mayra Berón, oriunda de Punta Alta, publicó en sus redes sociales una conversación que reveló que Mercedes Fonseca, la propietaria del departamento que alquila, decidió donarle dos meses de alquiler como gesto de recompensa ante el esfuerzo diario.

Mayra es enfermera, una de los miles de profesionales de la salud que todos los días arriesgan su vida para combatir a la pandemia de coronavirus que asuela al mundo entero.

Junto a la foto, escribió un texto que reza: «Porque no solo hay que publicar cosas desagradables.. Mercedes es la dueña del Departamento que alquilo en Bahia Blanca, Mechita Fonseca hoy tuvo este gesto conmigo sabiendo que soy enfermera, gracias x tan lindo regalo para conmigo y ojalá existan más personas como ella !hoy no nos llevamos nada al cajón.. más que lindos gestos como estos!»

En pocas horas, la publicación tuvo más de 1.300 «Me gusta» y fue compartida más de 3 mil veces.

Devolverle algo al mundo

Según manifestó Mercedes, la propietaria del departamento, «no alcanza a las 9 de la noche con salir a aplaudir» para reconocer la tarea a destajo de los trabajadores sanitarios, y en su cabeza rondaba cómo poder ayudar desde el confinamiento.

«Yo venía pensando de qué forma, poder hacer algo por alguien relacionado con la Salud. Sentía que si el universo me ayuda, yo tenía que devolverle algo al mundo», argumentó.

Por eso, el destino que suele enlazar historias e intenciones le puso en su camino a Mayra y la posibilidad latente de cristalizar sus deseos.

«Como yo le alquilo a Mayra, justo me llegó la factura de luz y se la mandé a ella. Me comentó que llegaba justo de la guardia y yo le pregunté ’¿dónde trabajás?’, porque no la conozco en persona y tampoco sabía dónde trabajaba. Cuando me dijo que era enfermera y estaba en un hospital dije chau, genial, me lo mandó Dios. Ahí le comenté que no me pague un par de meses porque es una forma de colaborar con alguien que representa a todos los que hacen algo por los demás», describió.

Muestras de gratitud

Con carteles de agradecimiento con nombre y apellido, los consorcios de diferentes edificios porteños donde viven médicos y enfermeros están reconociendo a estos vecinos cuya labor es esencial en la gestión de la pandemia de coronavirus, en contraposición con lo que ocurre en otros inmuebles donde son hostigados y amenazados por miedo al contagio.

«En este edificio estamos orgullosos de tener como vecino a Ismael Salas, licenciado en enfermería del Hospital Zubizarreta ¡Gracias por velar por la salud de todos exponiendo la tuya! Gracias totales, tus vecinos», fue el cartel con el que se encontró el profesional en cuestión pegado en la fachada del inmueble, justo debajo de la numeración que lo identifica.

«Al llegar a mi edificio me encontré con un mensajito de mis vecinos, gracias», fue la frase que eligió para compartir en sus redes sociales una foto suya junto al cartel. Jefe de la sección enfermería en el Hospital y especialista en control de infecciones, Salas utiliza sus redes también para concientizar sobre la prevención del coronavirus.

Una sorpresa similar se llevó el médico Patricio Acosta en el ascensor del edificio del barrio porteño de Recoleta donde vive. «En este edificio estamos más que orgullosos de tener de vecino al doctor Patricio Acosta, especialista en virus respiratorios del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez ¡Gracias por cuidar de la salud de los más pequeños! Tus vecinos», dice el afiche.

El médico de 39 años e investigador del Conicet también usó su cuenta de Instagram para dar a conocer el gesto. «¡Buenas, buenas! ¿Quien dijo que todo está perdido? ¡El lado B de los escraches! No todos los vecinos aplauden a las 21 hs e insultan a las 21:01! En este barco estamos todos, y juntos vamos a llegar a buen puerto. Apoyándonos los unos con los otros. Gracias», escribió.

Desde que comenzó el aislamiento social obligatorio, el pasado 21 de marzo, todos los días a las 21, los barrios de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades del país se inundan de aplausos de agradecimiento a los profesionales de la salud que cada día ponen el cuerpo para hacer frente a la pandemia