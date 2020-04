Fueguinos varados en Buenos Aires enviaron una carta al Gobierno fueguino

De acuerdo a estadísticas oficiales de la Casa de Tierra del Fuego, sede del Gobierno fueguino en la Capital Federal, son casi 700 los vecinos varados en Buenos Aires que pretenden regresar a su horas en la provincia y no pueden hacerlo por la cuarentena absoluta que rige a nivel país.

La situación, que parecía solucionarse con los dos primeros vuelos de las Fuerzas Armadas que trajeron de regreso a unos 120 fueguinos, quedó otra vez en puntos suspensivos ante la incertidumbre que reina por conocer nuevos servicios aéreos con destino a la Isla.

Esto hizo que un grupo de fueguinos varados decidieran enviar un comunicado directamente dirigido al gobernador Gustavo Melella en el que piden respuestas, luego de una descripción general de la coyuntura, para poder regresar con los suyos.

La carta:

Buenos Aires, 7 de abril de 2020

Al Sr. Gobernador

de la provincia de Tierra del Fuego

Gustavo Melella

Su Despacho

Nos dirigimos a Ud. con todo el respeto que su persona y cargo merecen, en nuestro carácter de residentes de Tierra del Fuego (Ushuaia, Tolhuin y Río Grande), a fin de poner en su conocimiento sobre la situación que actualmente nos encontramos atravesando.

Como es de público y notorio conocimiento, a raíz de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, gran parte de la sociedad quedó “varada” en distintos puntos de la República Argentina, sin poder retornar a sus hogares a cumplir con el aislamiento social obligatorio impuesto por el Sr. Presidente de la Nación Argentina.

A fin de dar una respuesta, el día 1ero de abril de 2020, el Poder Ejecutivo Provincial, dispuso dos vuelos de las fuerzas armadas desde el aeropuerto “Jorge Newbery” hacia el aeropuerto internacional “Malvinas Argentinas” de Ushuaia y luego buses para trasladarlos a sus respectivas residencias; sin embargo los esfuerzos realizados fueron insuficientes, porque aún quedamos fuera de nuestros hogares más de 660 fueguinos que solo queremos volver a cumplir con las medidas de prevención sanitarias con nuestros hijos y padres.

Hasta la fecha no volvimos a tener novedades de ningún otro vuelo de las fuerzas armadas.

Todos quisimos volver a nuestras casas por nuestros medios, pero tres factores hicieron que ello fuera imposible:

1) Aerolíneas Argentinas redujo de 10 a 1 vuelo diario, y luego se cerró el aeropuerto de la ciudad de Ushuaia por fallas locales en la prevención;

2) Los vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas a Río Grande fueron cancelados por orden suya, en virtud de los reclamos de los ciudadanos de Río Grande ya que dicha ciudad no contaba al momento con infectados de Covid-19, bloqueando así toda posibilidad de llegada a la única provincia argentina aerodependiente del país;

3) No podemos volver por tierra: la frontera terrestre internacional se cerró el 16 de Marzo. Las personas que de todas formas lo intentaron, quedaron varadas en otros puntos del país.

Así fue como estudiantes que estaban comenzando sus estudios, los pacientes derivados para hacer tratamientos u operaciones que no se realizan en nuestra provincia o personas que estaban visitando a sus familiares o haciendo legítimo turismo dentro y fuera de nuestro país, no pudimos regresar a nuestros hogares.

Cabe destacar que nuestra intención no es incumplir con ninguna orden del tipo penal ni contravencional, sino ajustarnos a derecho y realizar una nueva “cuarentena” en nuestras casas junto a nuestras familias.

Desde la Casa de Tierra del Fuego nos ofrecen contención psicológica y nos exigen “paciencia”, pero visto y considerando la situación engañosa que estamos sufriendo los ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego, no podemos seguir esperando.

Esperando que? Poder gozar de las comodidades que tenemos en nuestros hogares, de volver a abrazar a nuestros seres queridos, de atender nuestros trabajos?

Decimos “basta” a esto!!!!

La situación es engañosa porque desde la mencionada Casa se formó un grupo a través de la red social Whatsapp en el que estamos todos los “varados”, sin embargo nos mantienen esperando un nuevo vuelo de las fuerzas armadas que hasta el momento no llego.

Hallamos (sic) viajado por trabajo, salud u ocio no lo cambia nada!!! No elegimos que nos pase esto! El que viajó antes de la pandemia tiene la suerte de poder estar cumpliendo con el aislamiento social obligatorio en sus hogares, pero nosotros no.

Por último, hacemos saber, que la empresa Aerolineas Argentinas con la cual la mayoría poseemos boleto aéreo cancelado, nos informó que la persona facultada para permitir la apertura de los aeropuertos de Ushuaia o Río Grande, es Ud.

Por todo ello, le solicitamos encarecidamente que habilite excepcionalmente nuevos vuelos a través del Ministerio de Defensa o se programen vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas, siguiendo el mismo protocolo que cumplen los vuelos de repatriación internacionales.

Agradeciendo desde ya su urgente colaboración en el problema planteado anteriormente.

Ciudadanos de Tierra del Fuego