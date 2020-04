El Presidente advirtió que la cuarentena no se termina el 13 de abril

A un mes de la aparición del primer caso de coronavirus en la Argenina, se reportaron 1.628 infectados, 53 víctimas fatales y 325 personas recuperadas. “A mi no me gusta cantar victoria porque estamos muy lejos, además entendamos que lo que estamos haciendo es hacer más lento el contagio para poder atenderlo, pero vamos a pasar momentos dolorosos y seguro más difíciles. Tenemos que ser conscientes de eso y por eso no hay que relajarse”.