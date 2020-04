ATE, sobre la suspensión de los aumentos: «Cayó como un baldazo de agua fría»

Ayer por la tarde, el gobernador Gustavo Melella confirmó a los gremios estatales que los aumentos acordados en el marco de las paritarias 2020 quedaban suspendidos por el plazo de dos meses, con dos excepciones: trabajadores de salud y de seguridad.

«Sospechábamos que el Gobierno no iba a poder hacer frente a la pauta salarial. Esto nos preocupa muchísimo, porque afecta muy fuerte a los estatales que menos cobran», señaló el secretario general de ATE Río Grande, Felipe Concha, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.

«Comprendemos todo esto, pero es cierto que cayó como un baldazo de agua fría para los compañeros del escalafón seco, que son el bajo fondo de la provincia. El hilo volvió a cortarse por lo más delgado», indicó el gremialista.

«Una vez más, los solidarios son los trabajadores. Hay empresas, grandes corporaciones en la provincia que podrían hacer un esfuerzo para sostener la economía. Los trabajadores, tal como lo hicieron con Mauricio Macri, siguen aguantando», destacó.

«No tuvimos ninguna reunión, por teléfono teníamos contacto, pero no personalmente. Nos preocupa mucho a los compañeros del escalafón seco, a los docentes, que hoy no pueden cobrar su aumento salarial. Ojalá la epidemia se termine cuanto antes para que volvamos a la normalidad», resaltó Concha y agregó: «En 60 días pagarían el aumento, si todo termina. En junio nos deberían pagar el sueldo con el aumento, más lo retroactivos y en julio tenemos el aguinaldo. Ojala que no tengamos inconveniente para cobrarlo».