La amenaza se cumplió: Fapesa descontó parte de los sueldos de sus operarios

Este domingo, el temor entre los operarios de Fapesa se hizo realidad: las amenazas emitidas el pasado viernes se transformaron en descuentos en el salario.

Parte de los operarios y supervisores vieron, al entrar a sus cuentas bancarias de forma online, que solo se les acreditó el 70% del sueldo correspondiente al mes de marzo.

Esto ya había sido adelantado por representantes de la firma en el comienzo del fin de semana, cuando los trabajadores fueron puestos «en autos» sobre esta decisión unilateral.

Esto ha hecho que los gremios de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (ASIMRA) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tengan tiempo de redactar las denuncias pertinentes, que serían presentadas este mismo lunes.

Los sindicatos entienden que existe un incumplimiento tácito del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que no solo prohíbe los despidos, sino que también garantiza el cobro total de los haberes.

Ahora se está a la espera de lo que ocurrirá con el resto de las firmas terminales electrónicas, que de acuerdo a las advertencias de AFARTE también impulsarían recortes de hasta un 30%, escudándose en aquel acuerdo que permite realizar descuentos en caso de suspensión.

«Si no le ponemos freno van a ir por todas, más aún cuando suponen que no podemos entra en acción directa por la cuarentena», señalaron desde ASIMRA a ((La 97)) Radio Fueguina, al tiempo que advirtieron que ya se decidió para el caso de Fapesa un quite de colaboración: los empleados ya no trabajarán desde su domicilio mediante la modalidad «home office».