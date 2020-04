Bancos abrirán sábado y domingo para pago de jubilaciones y bonos

El Banco Central dispondrá que las entidades bancarias abran sus puertas el sábado y domingo para que los jubilados y pensionados que no tengan tarjeta de débito y los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo puedan percibir sus haberes sin poner en riesgo el aislamiento social establecido por la cuarentena obligatoria por coronavirus.

La medida extraordinaria que tiene por objeto agilizar los pagos por ventanilla será confirmada a través de una resolución cuyos detalles se están ultimando, tales como el horario de apertura y cierre de puertas, y las terminaciones de los números de DNI de quienes serán convocados.

“Me acaba de comunicar el presidente del BCRA (Mario Pesce) que va a emitir una resolución disponiendo una apertura sábado y domingo, hay que ver en qué horarios, como para continuar con los pagos previstos, y así llevar un poco de tranquilidad” a la población, aseguró el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo.

El objetivo no solo es agilizar los pagos de haberes sino también resguardar la integridad de las personas que desde la madrugada de ayer comenzaron a hacer filas en distintas entidades bancarias, poniendo en riesgo el cumplimiento de las medidas dispuestas para evitar el contagio de coronavirus.

Palazzo aseguró que el personal bancario asignado para esas tareas estará disponible “porque hay una necesidad extraordinaria” de que así sea, y puntualizó que el gremio “había advertido” sobre la masiva afluencia de jubilados y pensionados a las sucursales bancarias. “Hemos tenido la situación de que anoche veíamos tremendas colas y el dinero estaba depositado”, dijo y aclaró que muchas de esas personas “podían sacar (el efectivo) por cajero automático, en lugar de hacer filas”.

Quiénes serán atendidos

La Anses había dispuestos que a partir de este vienes se comenzaría a pagar los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE). La apertura de los bancos es solo para atender a quienes no puedan cobrar por cajero automático y también pagar jubilaciones y pensiones de marzo cuyos beneficiarios hayan tenido problemas para cobrar.

El cronograma de cobro

AUH y AUE

Los titulares cuyos documentos de identidad terminen en 0, 1, 2 y 3 tendrán el dinero acreditado en sus cuentas este viernes 3. A partir del sábado 4 y en el curso del fin de semana, la totalidad de los beneficiarios de AUH y AUE (con todas las terminaciones de documento) tendrá acreditado el IFE de 10.000 pesos en sus cuentas, por lo que podrán ir retirándolos a través de cajeros automáticos en el momento en que lo deseen a partir de su acreditación durante esos dos días. En el caso de las personas cuyos DNI terminen en 4, 5 y 6 que deban cobrar personalmente, podrán hacerlo en las sucursales bancarias el lunes 6. Mientras que los que tengan el documento finalizado en 7, 8 y 9 podrán hacerlo el martes 7 en los bancos.

Jubilados

Podrán asistir a los bancos desde este viernes aquellos que no hayan cobrado el haber de marzo a causa de la cuarentena o por no tener la tarjeta de débito, se les haya bloqueado o no sepan utilizarla.

El calendario de pagos de abril se mantiene como estaba establecido, el cual arranca el miércoles 8. Ese día se pagará a quienes tienen DNI con terminación en 0. Luego el jueves 9 y viernes 10 son feriados. Los beneficiarios cuyo DNI termina en 1 cobrarán el lunes 13 y así sucesivamente hasta el jueves 23 con el último turno para DNI finalizado en 9.

Seguro de Desempleo

La Anses informó que el seguro por desempleo podrá cobrarse en bancos a partir de este viernes sin cronograma de cobro por número de documento.