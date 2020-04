Refuerzan controles sanitarios en San Sebastian

En el marco de la decisión del Gobierno Nacional de reabrir parcialmente las fronteras para permitir el ingreso de ciudadanos argentinos, la ministra Adriana Chapperón anunció el refuerzo de los controles sanitarios en San Sebastián. “Lo que se ha decidido es que si bien hay un puesto sanitario operativo en San Sebastián, se está trabajando para poner uno nuevo, que va a estar ubicado antes del ingreso a la ciudad de Río Grande, en donde se volverá a controlar a quienes estén ingresando” afirmó.

Respecto a la videoconferencia realizada con la Ministra de Seguridad Sabina Frederic, Chapperón describió que “la ministra anunció sobre seis lugares en donde se abre la frontera parcialmente. Si bien no estaban totalmente cerradas, lo estaban para las personas que querían ingresar, pero no así para el transporte de carga el cual tenía permitido el tránsito. Ahora lo que se ha decidido es que, entre las 8 AM y las 16 horas, van a poder pasar por la frontera hasta 500 personas”.

“Lo que asegura Nación, primeramente, es que ningún ciudadano que venga del exterior va a llegar a ninguna provincia sin hacer la cuarentena obligatoria en la ciudad de Buenos Aires, para ello tienen previsto un lugar para que puedan cumplir con esto. Por eso la repatriación se está haciendo en forma limitada, paulatina para ir cumpliendo con esta premisa” resaltó.

Asimismo están llegando a la provincia, fueguinos que quedaron varados en Buenos Aires, en relación a esto la funcionaria informó que “la provincia ha tomado la decisión de traer fueguinos y fueguinas en dos vuelos, hoy arribaron 120 personas, ninguno de los pasajeros viene del exterior, pero igualmente firmaron una declaración jurada de volver a cumplir un período de aislamiento de 14 días en la ciudad».

“Una de las medidas que se ha planteado, es que el aislamiento vuelva a ser obligatorio para estar seguros, aunque reitero, estas personas en muchos casos vienen de nuestro propio país, pero se tomó esa decisión para que no tengan ninguna dificultad, ni traigan a nuestras ciudades” finalizó Chapperón.