Ellos también están en la «trinchera»: El duro camino de los camioneros hasta Tierra del Fuego

“El tema en la ruta está complicado, más el tema de la aduana de Río Gallegos, en vez de agilizar las cosas no se pusieron a favor de todos, o sea que con todo lo que está pasando quieren sacar crédito, ganar ellos en vez de agilizar para no estar todos juntos”, denunció el camionero, en línea con lo expuesto por otros de sus colegas.

“Hay más de cien camiones varados en un fiscal que es chico donde entran 14 camiones, no alcanza eso, entonces perjudica la pasada y el tener que esperar. De Río Gallegos a Río Grande mayormente lo hacemos en seis horas, hoy por hoy te lleva todo un día», indicó.

“Dicen que pasando las 16 horas el aduanero cobra más, por eso hay muchas denuncias por ese sistema. Es obvio que es una avivada, es un beneficio para ellos. Esto está complicando a los vecinos de la provincia porque hay demoras en entrar la mercadería, yo llegué el lunes y recién el martes a la tarde pude entrar acá”, sostuvo.

“Es complicado, me pongo a pensar y a veces me dan ganas de llegar a mi casa y quedarme, más allá que mi trabajo es un orgullo, pero en este contexto sentimos que no están poniendo trabas y eso te hace sentir mal”, resaltó Leonardo.

Pese al malestar general de los transportistas, el bonaerense resaltó el buen trato de los vecinos de Tierra del Fuego, quienes reconocen el esfuerzo que hacen por abastecer la provincia: “Hace cuatro días que estoy acá por el tema de las descargas y la gente tanto como los empleados y desde el sindicato de camioneros nos tratan muy bien, no proveyeron de yerba, alcohol, comida y movilidad, estamos muy agradecidos por eso”.

Respecto al último tramo en la Ruta 3, relató: «Lo que es Piedrabuena, ya prácticamente los camioneros tenemos prohibida la entrada al igual que en Sierra Grande; en Chubut no podemos circular a partir de las siete de la tarde. En Fitz Roy el dueño de la entrada de la estación de servicio también nos provee de alcohol e insumos para comer, en San Julián no habilitan los baños de las YPF para que nos podamos duchar. En Garayalde están dando agua caliente, café y té, los baños también están a disposición para los camioneros”.