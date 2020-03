Los estudios de coronavirus podrán realizarse en Tierra del Fuego

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se refirió en medios provinciales al estado de situación por el coronavirus y a las diversas medidas que se están implementando para contener el virus.

En este sentido, expresó que “escuchamos a los especialistas para tomar decisiones de políticas públicas y esto es permanente, minuto a minuto. Hay un trabajo conjunto entre provincia y nación para conocer en profundidad los casos, saber de donde vinieron, con quienes se relacionaron, identificar los grupos de riesgo, relevar donde viven. Esa información esta geo referenciada, por lo que detrás de cada decisión hay mucho análisis y discusión. Agradezco que tengamos un presidente que tomó la decisión de poner al país en cuarentena. Y si hay que profundizar o tomar otras medidas lo haremos también, porque es con el solo fin de cuidar la salud y la vida de todos y todas”.

Con respecto a la posibilidad de realizar los test de coronavirus en la provincia, Melella dijo que “quiero agradecer al Gobierno Nacional por darnos la posibilidad de hacer los estudios acá. Por nuestra condición insular los resultados a veces se demoran. De esta manera vamos a tener los datos mucho más rápido para actuar en consecuencia”.

“Los reactivos llegarán mañana o pasado. Los compra el Gobierno Nacional y los distribuye de acuerdo a las necesidades de las provincias. Se tomó la misma decisión respecto de los respiradores para que no se compita entre los distritos para la compra”, recordó.

Asimismo, Melella dijo que “van a aparecer nuevos casos no solo en Tierra del Fuego sino también en el país. Esto no es para alarmarse. Vamos a tener datos concretos de cómo se va comportando el virus en la provincia, lo que nos permitirá tomar las mejores decisiones, achatar la curva de crecimiento y que los casos se vayan dando de una manera que el sistema de salud pueda responder”.

“Por esto es muy importante el aislamiento. Tenemos que estar adentro en nuestras casas. Por ahí la mayoría de la gente no tiene síntomas, pero tenemos que proteger a nuestro grupo más vulnerable. Tenemos que quedarnos en nuestros hogares y ser muy responsables en ese sentido. Desde el Estado estamos extremando los controles internos, en aduanas, puerto y aeropuertos. Quiero agradecer a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, a Gendarmería, a Prefectura y a todos los que están colaborando con esta tarea”, recalcó.

Finalmente Melella indicó que “el gobierno nacional va a anunciar seguramente nuevas medidas y nosotros estamos trabajando en base a estas. Tenemos muchas que ya están definidas y estamos trabajando con la gente del BTF y con los municipios para anunciarlas todas juntas”.

“Los vecinos tienen que quedarse tranquilos que el Estado nacional, provincial y los municipios no los vamos a dejar solos y estamos coordinando la manera de acompañarlos. Hay una realidad y es que la economía mundial, nacional, provincial y municipal se desploma. La recaudación va en caída plena. Esta situación es sanitaria pero también económica. En términos económicos y financieros la vida del Estado cambió para peor. Por eso hay que optimizar los recursos para que vayan a los más desprotegidos, al sistema de salud y a la seguridad”.