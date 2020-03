Alberto analiza extender hasta el 12 de abril la cuarentena

El gobierno estudia la posibilidad de extender hasta pasada la Semana Santa la cuarentena en caso de no conseguir aplanar la curva de contagios en el país. De esta forma del 31 de marzo, pasaría al 12 de abril el término del aislamiento preventivo obligatorio dispuesto el viernes último.

En declaraciones esta tarde al canal América, el presidente afirmó que es una «posibilidad» prorrogar la cuarentena y añadió que no le «temblará el pulso si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos».

La decisión depende de que se logre una merma en la aparición de nuevos casos que permitan, con las cautelas del caso, retomar la actividad económica. En este sentido, el presidente se mostró insatisfecho con la menor cantidad de personas circulando por las calles: «Estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que no cumplen, porque no son conscientes del riesgo al que se exponen y en el que exponen a otros», sostuvo, y señaló que «el método no es escrachar a nadie, sino denunciar».

El análisis de cualquier modo es complejo por la naturaleza del virus que demora en como media entre 5 y 6 días en generar síntomas e, incluso cuando la persona infectada es diagnosticada como caso sospechoso, la realización de la prueba requiere de entre 10 a 12 horas en el laboratorio para secuenciar el ARN del hisopado, explicaron a LPO.

Por lo que, dentro de 8 días, cuando llegue el último día del aislamiento decretado, podrían recién conocerse los datos de la cantidad de personas que se hayan contagiado hoy o en días anteriores, es decir incluso previos a la entrada en vigencia de la cuarentena. El virus puede cursar de forma completamente asintomática en algunos pacientes o demorar 14 días en mostrar síntomas desde el momento del contagio en otros.

Por lo pronto, el gobierno lanzó una app para android que permite el autodiagnóstico y facilita la identificación de los posibles infectados mediante número de DNI, correo electrónico y número de teléfono. El cuestionario también está disponible desde cualquier explorador de internet.