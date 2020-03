Falleció Alejandro Betts, el primer malvinense con DNI fueguino

Este viernes murió Alejandro Betts, el primer nacido en las Islas Malvinas en acceder a un documento nacional de identidad (DNI) argentino y, además, fueguino.

Betts se transformó en figura nacional en el 2012, cuando hizo público su siempre existente reclamo de la soberanía argentina sobre el archipiélago, transformándose en un activista a favor de los derechos de nuestro país sobre las Islas.

Incluso, en el año 2015 se transformó en el primer ciudadano argentino nacido en las Islas Malvinas en sufragar en un acto electoral, emitiendo su voto en las elecciones de las cuales también participó: casi de inmediato, junto a su aparición en los medios, comenzó a militar junto al PSP de Fabiana Ríos, que lo llevó de candidato al ParlaSur.

«Es la primera vez desde el año 83 que puedo votar donde tengo mi domicilio legal. Nunca perdimos nuestro derecho, pero sí hay una ocupación de facto en el territorio y a mí no me cabe ninguna duda que esta situación, en el futuro, se va a corregir», dijo en aquel mes de junio de hace cinco años, presagiando un destino que aún no llegó.

Hoy, son varios los actores provinciales, entre ellos la propia ex gobernadora Fabiana Ríos y parte de su ex gabinete, quienes recuerdan a este hombre cano de 62 años, que llevó nuestro reclamo soberano a otro nivel.

El recuerdo a Alejandro Betts

Falleció Alejandro Betts, nuestro histórico peticionante ante el Comité de descolonizacion. Peleando la causa Malvinas hasta el final. Que descanse en paz. Tristeza inmensa. @AliciaCastroAR @FilmusDaniel — Fabiana Rios (@FabianaRiosPSP) March 13, 2020

Falleció Alejandro Betts, el malvinense de origen británico que reivindicaba la soberanía argentina sobre las islas y que desde 2014 tenía DNI fueguino, con domicilio en el archipiélago. Luchador incansable, un ejemplo de hasta dónde se puede llevar la defensa de una convicción — Gabriel Ramonet (@gramonet) March 13, 2020