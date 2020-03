Denuncian que hay ex funcionarios municipales que no pagan estacionamiento medido

El concejal Raúl Von Der Thusen destacó la información brindada por el actual intendente de Río Grande respecto de que 1.500 funcionarios y allegados a la gestión anterior fueron exceptuados del cobro del Estacionamiento Medido, siendo que todavía hoy no abonan el valor correspondiente cuando dejan sus el automóviles en la zona céntrica.

Von Der Thusen calificó el hecho como “un abuso” de la administración municipal de Gustavo Melella antes de haber sido elegido como gobernador de la Provincia. “Son ex funcionarios municipales que no pagaban y todavía no pagan el Estacionamiento Medido, y esto fue parte también de los grandes abusos en que incurrió la gestión anterior”, cuestionó el edil.

“Nos enteramos ahora, cuando le toca este nuevo Ejecutivo tener acceso a la aplicación -señaló Von Der Thusen-, y no quiero exagerar pero hay más de 1400 personas que están exceptuadas del pago de estacionamiento”. “Quizá se pueda trabajar con algún método por el que el pago de un estacionamiento que no fue pagado se descuente”, agregó.

El Presidente del cuerpo deliberativo consideró que la situación “es una locura”, teniendo en cuenta que había solo tres grupos de ciudadanos que podían ser exceptuados del pago: las personas con discapacidad (que deben acreditar previamente su condición), los frentistas dueños de viviendas de las calles incluidas y los inquilinos que residen en el área determinada.

“No pudieron poner en marcha los 10 minutos (de tolerancia), no pudieron sacar la multa abusiva de 140 pesos, no le pudieron poner más kioskos a los vecinos de la tercera edad que no podían caminar cinco cuadras en pleno invierno para poder hacer la carga, y se tenían que bancar luego la multa y todo lo que eso conlleva; pero para poner a los amigos del Poder, y exceptuarlos del pago del estacionamiento, enseguida movieron todos los instrumentos jurídicos y administrativos para poder hacerlo”, criticó Von Der Thusen.

Según indicó, el servicio no mejoró porque la Municipalidad no aplicó las modificaciones fijadas por el Concejo Deliberante durante la gestión pasada: “Si se hubieran puesto en marcha, no hubiera existido el problema de que las personas son multadas alevosamente”.

“En el año 2019 tuvimos que aprobar una moratoria en el Juzgado de Faltas por 9 meses, para que se puedan pagar las multas con un descuento terrible -resaltó Von Der Thusen-, de 4.000 pasó a 140 pesos; porque fue terrible lo que pasó respecto a las multas y el mal funcionamiento del servicio, y hemos visto hasta embargos (de sueldos)”.