Melella rubricó el acuerdo alcanzado con los estatales

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, rubricó oficialmente con ATE y UPCN el acuerdo de recomposición salarial alcanzado para los escalafones seco y húmedo de la administración provincial. Estuvieron presentes la Vicegobernadora de la provincia, Mónica Urquiza, Concejales de Río Grande, Ministros y Secretarios del gabinete provincial y autoridades de la Asociación Trabajadores del Estado y de la Unión del Personal Civil de la Nación.

Haciendo uso de la palabra, Melella expresó que “en primer lugar quiero agradecer a todos los paritarios, tanto los de gobierno como los de los distintos sindicatos por el trabajo que han llevado adelante este tiempo”.

“Todos sabemos que la situación del país y de la provincia son muy complejas. Tenemos un Estado Nacional que tiene como objetivo resolver el problema de la deuda para salir adelante. Nosotros confiamos en que Alberto Fernández y Cristina Fernández lo van a lograr. En nuestra provincia la situación es similar, pero a pesar de eso nosotros dijimos que las paritarias son una forma de relacionarnos dentro del estado el gobierno y los trabajadores. Abrimos paritarias y la verdad tengo que felicitar a los representantes de los trabajadores porque hubo mucho respeto en la discusión, porque hubo predisposición y porque siempre buscaron lo mejor para sus compañeros y compañeras y no otra cosa”, agregó.

Asimismo el Gobernador recordó que “apenas asumimos dijimos que íbamos a implementar un plan anual de recomposición salarial y vamos camino a eso. Con estas paritarias que se cierran hoy no termina la actitud y el trabajo de seguir intentando mejorar las condiciones laborales de nuestros compañeros y compañeras, por lo que seguiremos dialogando y avanzando en ese sentido”.

“Nosotros tenemos que ponernos de lado del trabajador. No somos una patronal que está en la vereda de enfrente, somos trabajadores a los que nos toca por circunstancias de la vida estar en un lugar pero seguimos siendo todos servidores públicos”, aseguró.

Melella también subrayó que “esta pauta salarial viene acompañada del programa de desendeudamiento del trabajador estatal, para lo cual junto al BTF creamos una línea de créditos a tasa subsidiada para que las familias puedan sanear las deudas que debieron contraer durante estos últimos años”.

“Todas estas medidas tienen su correlato también en el sector privado, porque los trabajadores no van a comprar dólares o fugar el dinero de este aumento, sino que van a comprar alimentos, útiles escolares, ropa, va a ser una inyección de dinero en la economía local”, señaló el mandatario.

Finalmente, el Gobernador destacó que “es importante recordar también que este aumento impacta en los jubilados y en las pensiones RUPE, por lo que ellos verán reflejado en sus liquidaciones esta mejora”.