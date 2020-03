Dana Martínez, la primera contadora pública egresada de la UNTDF

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) celebró esta semana la primera graduación de la carrera Contador Público en el Campus Río Grande. Se trata de Dana Martínez, fueguina de 25 años, quien rindió su examen final de la materia Práctica Profesional, y junto a sus amigos, docentes y familiares festejó con el tradicional ritual de los recibidos en el egreso de la universidad.

“En la secundaria hice la modalidad de Economía y Gestión de las Organizaciones y como tuve materias de las ciencias económicas, me di cuenta que me gustaba la parte contable y decidí ir por ese lado. A medida que avanzaba en la universidad fui descubriendo que la carrera de Contador te abre un abanico de posibilidades en el campo laboral y es una profesión con un gran sentido social y ético” comentó Dana Martínez.

En su examen final la estudiante abordó temas relacionados al ejercicio profesional del contador público, como la Ley Nacional de Educación Superior, la Ley de Ejercicio Profesional y la ley de creación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; la actuación del contador en el ámbito judicial y otros temas sobre con la práctica profesional. El jurado estuvo integrado por los docentes investigadores: Heraclio Lanza, Claudia Clas y Alejandro Pero.

Luego, Dana Martínez cerró su exposición brindado una charla abierta al público presente y se refirió a temas de la ética profesional y el rol del contador público como actor social. En esta ocasión, asistió la gerente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas Tierra del Fuego – Cámara Rio Grande, contadora Graciela Díaz.

“En 2015 fui asistente alumna de Contabilidad I y en 2019 asistente alumna de Contabilidad II. Valoro haber tenido la oportunidad de ejercer la docencia y así descubrir que es un área que me gusta y disfruto; y es mi forma también de devolver un poco de todo lo que la UNTDF y su comunidad (docentes, no docentes y compañeros) me dio. Además agradezco haber podido estudiar en mi ciudad y seguir rodeada de mis afectos porque fueron fundamentales para transitar todos estos años de estudio” agregó la Contadora Pública.