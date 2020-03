Harrington acuerda con ATE una suma fija no remunerativa de entre 5 y 7 mil pesos

El intendente del Municipio de Tolhuin, Daniel Harrington, rubricó con las autoridades de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la incorporación al salario de los trabajadores estatales tolhuinenses, de una suma fija no remunerativa.

El intendente mediterráneo firmó el acuerdo con el secretario general de ATE Tolhuin, Vicente Garrigan, y el mismo comprende el pago de un plus adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de $ 7.000 a las categorías comprendidas entre la 10 y la 20, a partir de los salarios devengados del mes de febrero.

Asimismo, el pacto comprende el plus en iguales condiciones, pero con un monto fijo de $ 5.000 a las categorías comprendidas entre la 21 y la 24, también a partir de los salarios devengados del mes de febrero.

Por otra parte, el Municipio de Tolhuin se compromete a que, exclusivamente a los trabajadores dependiente del Ejecutivo, se incorpore como ítem a tener en cuenta en el cálculo del concepto zona, el incremento salarial del 23 % otorgado por el decreto 170/19.