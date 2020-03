Pura maldad: Vándalos incendiaron un vehículo en la Margen Sur

En la madrugada de este martes, personal con asiento en la Comisaría Cuarta de nuestra ciudad concurrió a un siniestro en curso en Tolhuin al 1200, donde un vehículo se estaba prendiendo fuego.

Al llegar, se encontraron con una tarea avanzada por parte de los Bomberos, que mediante su labor lograron apagar las llamas y procedieron a peritar el auto en cuestión: un Volkswagen Senda prácticamente abandonado.

Al inspeccionar el rodado, se encontraron con que el Volkswagen presentaba «un principio de incendio originado en la base de la butaca correspondiente al al lado del conductor» y se descubrió que el fuego «tuvo como agente de ignición una llama libre». Además, si bien no se percibieron elementos líquidos combustibles como acelerantes, sí se dio con una rotura en el panel vidriado delantero por un elemnto contundente.

Ya que el sector del motor no se encontraba afectado y el vehículo no posee batería, se descartó cualquier tipo de accidentalidad y quedó fijado en la pericia que se trató de un incendio intencional, aunque aún no se pudo dar con los autores.