“Resulta fundamental modificar las currículas educativas para prevenir las violencias”

La reconocida socióloga, historiadora, feminista argentina y actual asesora presidencial, Dora Barrancos, y el sociólogo de renombre internacional e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Fortunato Mallimaci, disertaron en la conferencia: “Estado y políticas públicas en cuestiones de Género”; organizada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Río Grande y la Asociación Fueguina Universitaria de Docentes e Investigadores (AFUDI – CONADU).

A sala llena, la conferencia se llevó a cabo el viernes por la tarde en la Casa de la Cultura de Río Grande, ante la presencia del intendente del Municipio de la ciudad, Martín Pérez, el rector de la UNTDF, Juan José Castelucci, funcionarios, autoridades tomadoras de decisiones del ámbito municipal y provincial, docentes investigadores, estudiantes, comunicadores y público en general. Dicha actividad tuvo el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre el accionar del Estado frente a las temáticas de género y sexualidades, tendientes a la conformación de una sociedad más igualitaria e inclusiva.

“El estado y las instituciones pueden empeñarse en finiquitar la brutalidad de la violencia contra las mujeres, en abrir el mercado laboral para la participación de más mujeres y más personas que están dentro de los estatutos de la diáspora sexo genérica, en tener protocolos, en aplicar la Ley Micaela, en incluir y concientizar a la comunidad, etc. Pero todo esto no alcanza. Es fundamental modificar la malla curricular educativa. Que la educación siga distinguiendo sujetos femeninos y sujetos masculinos es aberrante. No se puede seguir sosteniendo que haya una instrucción en la escuela que de significado particular a las tareas típicas de las mujeres y las tareas típicas de los varones. Esto es avalar la violencia” destacó Dora Barrancos.

La conferencia “Estado y políticas públicas en cuestiones de Género” se enmarca en la implementación de la Ley Micaela, la cual establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública (Ley 27.499). Cabe destacar que la Dra. Dora Barrancos es quien capacitó en cuestiones de género, en las primeras semanas del año, al Presidente de los argentinos, Alberto Fernández y a miembros del Gabinete Nacional, entre otras autoridades.

En este sentido, desde la Universidad pública se busca enriquecer la integración del enfoque de género en los organismos gubernamentales contribuyendo así a la elaboración e implementación de directrices institucionales, orientadas a favorecer la igualdad de oportunidades, como también la erradicación de prácticas que promuevan la discriminación, la violencia y las desigualdades por motivo de género.

“Abogo para que en comunidades como estas exista la posibilidad de crear unos Institutos de Prevención de la Violencia. Que se sitúen en barrios que se haya constatado menor accesibilidad y mayor cantidad de casos de violencia, y en donde hayan representaciones de abogados y abogadas, psicólogos y psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, todos expertos en materia de género, y con participación de las mujeres organizadas de esas comunidades. Un lugar donde las mujeres se puedan cabildear. Y porqué no, con un tratamiento inclusivo pedagógico para el golpeador” agregó la reconocida referente feminista.

Por su parte, el Dr. Fortunato Mallimaci sostuvo: “Hablar de los temas de género es hablar también de cómo se conformó en nuestra sociedad y en nuestro país el estado y las políticas públicas; y es saber que esas políticas públicas dependen del estado, de los partidos políticos, y también dependen muchísimo si los pueblos, las poblaciones, los trabajadores y las trabajadoras y los estudiantes participan, son activos y dicen sí o no a esas políticas de los que gobiernan”.

En la ocasión, el Intendente de la Municipalidad de Río Grande y el Rector de la UNTDF firmaron un Convenio Marco de Colaboración y Cooperación Institucional. Dicho acuerdo surge de la necesidad de fortalecer y ampliar los alcances de las relaciones institucionales. El convenio posibilitará la realización de programas para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, docencia, extensión, consultorías, pasantías estudiantiles y cualquier otra actividad en áreas de mutuo interés. “Creemos que es fundamental seguir trabajando para mejorar la excelencia académica, pero sobre todo para el desarrollo territorial. Es claro el modelo de diversidad e inclusión que venimos proponiendo; queremos trabajar para que mejore la vida de los fueguinos” expresó el Rector de la UNTDF.

Asimismo, la Dra. Dora Barrancos fue declarada Huésped de Honor por el Municipio de Río Grande, considerando que: recibió en 2016 el Premio Konex Diploma al Mérito de las Humanidades en la Argentina; que se ha dedicado a estudiar el desarrollo del feminismo en la Argentina, los movimientos sociales del siglo XX y las revoluciones llevadas a cabo por las mujeres; que ha investigado sobre los movimientos socialistas y anarquistas, y el rol de la educación en la historia argentina; y que participa en esta ciudad para la implementación de la Ley Micaela.