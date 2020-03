Aborto legal: La Iglesia juega fuerte y llama a una misa contra el anuncio del Presidente

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea de que enviará un proyecto de legalización del aborto, la Iglesia optó por no difundir por ahora una declaración. Sus voceros, en cambio, ratificaron la convocatoria a una misa para el próximo domingo en Luján bajo el lema “Sí a las mujeres, sí a la vida” que, en los hechos, significa el comienzo de su nueva batalla contra la iniciativa legal.

Hace tiempo que los obispos vienen descontando el anuncio presidencial y se vienen preparando para oponerse. A diferencia del debate anterior, que habilitó el entonces presidente Mauricio Macri –sobre el que se declaró prescindente- esta vez la Iglesia no se demoró. En aquel momento le atribuía pocas posibilidades a su aprobación y priorizó el accionar de sus fieles y las ONGs “provida”.

Sin embargo, luego de la sanción en la cámara de Diputados salió con fuerza al ruedo. Consideró que un sector de peso del gobierno macrista había presionado a varios diputados para que votarán a favor –dice que cuatro se dieron vuelta en la madrugada de la votación- y entonces irrumpió. Otro motivo de su renuencia fue que no quería que se dijera que la oposición era por motivos religiosos, sino morales: “la defensa de la vida”.

Ahora, pues, está dispuesta a jugar fuerte de entrada, máxime porque esta vez el presidente se puso al frente. Además de la misa, volverán a reunirse con legisladores para disuadirlos y apelarán intensamente a las redes. Por su parte, las ONGs “provida” desplegarán nuevamente su campaña, que comenzará con una nueva marcha a la facultad de Derecho de la UBA –como en 2016- para el sábado 28 de marzo.

Más allá de la oposición al proyecto, una cuestión que interesa a los obispos son sus detalles. Por caso, que plazo de propondrá para la interrupción voluntaria del embarazo, si la objeción de conciencia para los agentes sanitarios será absoluta o tendrá excepciones, como la obligación de hacerla donde no hay médicos que no se opongan. Y si será o no institucional, o sea, si las clínicas podrán aducirla.

Por lo demás, los obispos valoran el proyecto complementario que anunció el presidente de una asistencia alimentaria para los primeros mil días a aquellas mujeres vulnerables que quieren seguir adelante con su embarazo. Y una eventual facilitación de los trámites de adopción, dela que se viene halando. Pero dicen que ello no modera para nada su oposición a la legalización del aborto.

En caso de que el proyecto se apruebe quedará la posibilidad de presentarse ante la Justicia porque los celestes consideran que es inconstitucional y va contra de tratados internacionales a los que la Argentina adhirió. No obstante, no serían los obispos los que apelarían a ese recurso, sino que dejarían que lo hagan particulares, ONGs “provida” o las facultades de Derecho de las universidades católicas.

Los obispos cuestionan especialmente que Fernández haya dicho que el aborto es “una cuestión de salud pública” y “un derecho que permite a la mujer disponer de su cuerpo” porque consideran que está en juego otra vida en gestación. Y creen que su postura cuenta con un respaldo mayoritario a medida de que el foco se va alejando de la zona metropolitana y va avanzando sobre el Interior.

Por lo demás, aceptan que el proyecto probablemente será aprobado en Diputados, pero que podría ser rechazado en el Senado, como la vez anterior, cuando la diferencia en contra fue de siete votos. Los obispos reconocen que en la cámara alta “terminaron su mandato varios legisladores celestes y entraron otros verdes, pero también algún que otro celeste”, dicen. Así, concluyen, la votación allí podría ser muy pareja.

La gran mayoría de las iglesias evangélicas, a su vez, hace rato que se declararon “en estado de alerta”. Nucleadas en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), que en 2016 organizaron una multitudinaria concentración en el Obelisco, dijeron estar dispuestas a coordinar acciones con la Iglesia católica para oponerse al proyecto de Alberto F.