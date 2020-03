Harrington llamó a poner de pie a Tolhuin

La presidente del Concejo Deliberante de Tolhuin, Jeannette Alderete inició con su discurso el Trigésimo periodo de sesiones ordinarias del Cuerpo deliberativo brindando “el acompañamiento a nuestro Intendente”.

La sesión comenzó a las 17:50 horas y contó con la presencia de la propia Alderete, el Vicepresidente 1° Norberto Dávila; la Vicepresidente 2° Rosana Taberna; los ediles Matías Rodríguez Ojeda y Marcelo Muñoz Fernández.

Asimismo, participaron el Secretario de Legislativo Alfredo Pardo y el Secretario Administrativo José Gasc.

Esta apertura se realizó en el SUM de la Escuela N° 45.

La Comisión de Recepción fue integrada por los concejales Rosana Taberna y Norberto Dávila, quienes condujeron al intendente Daniel Harrington al recinto de sesiones.

Cabe destacar la presencia de legisladores provinciales, concejales de otras localidades y del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

Discurso de Daniel Harrington

El Intendente del Municipio de Tolhuin se salió del protocolo para saludar y agradecer la presencia de los veteranos de la guerra de Malvinas y asimismo brindó sus condolencias por el fallecimiento en la madrugada del domingo de la vecina Adriana Barboza, madre de una empleada municipal. “En honor a ella y a todos los antiguos pobladores pido un minuto de silencio como homenaje”, solicitó Harrington.

“Vengo por primera vez a abrir un período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tolhuin; en unos días más se cumplirán tres meses del inicio de nuestro proyecto político y me gustaría aprovechar este momento para compartir con los vecinos sobre cuál es la realidad que encontramos al inicio de la gestión”, introdujo Harrington.

Recordó que “como es de público conocimiento, el proceso de transición no fue sencillo, solo después de asumir tuvimos la posibilidad de conocer fehacientemente el estado de la economía y de cada una de las áreas municipales en general”.

“Hoy podemos afirmar con fundamentos sólidos, que hemos encontrado al municipio en un estado de extrema complejidad, recibimos una administración municipal en el peor de los escenarios, inmersa en un caos económico y administrativo, carente de gestión de obra pública en ejecución o planificada, ausente de infraestructura, equipamiento y servicios; sin capacidad para dar respuestas a las necesidades y demandas de los vecinos”, aseguró.

Agregó que “incluso tuvimos que hacernos cargo de los alquileres donde funcionan áreas municipales. Hoy Tolhuin no cuenta con un edificio propio. En todos estos años ni siquiera han proyectado o gestionado un terreno para construirlo” y asimismo reveló que “estamos obligados a contratar los servicios del camión regador y la maquinaria para el movimiento de calles; no contamos con un parque vial ni con un parque automotor que logre cubrir las necesidades”.

En el área de Finanzas, antes de asumir “se nos había dicho que íbamos a recibir un municipio sin juicios, sin obligaciones pendientes y sin ingreso de personal por fuera de lo presupuestado. Lamentablemente, al asumir nos encontramos con una realidad totalmente opuesta. La deuda al 31 de diciembre de 2019 con organismos y proveedores, supera los 115 millones de pesos y los recursos orientados a la contratación de personal fueron un 25 por ciento superior a lo presupuestado al ejercicio 2019”, reveló Harrington.

En este sentido detalló que “la deuda con los proveedores supera los diez millones de pesos; con la Caja de Previsión, más de veinte, con la Obra Social, más de doce millones y así podría detallar varias cosas”.

También observó que “durante estos últimos doce años, la peor deuda no es económica, sino social y es con nuestros vecinos” y que “también nos hemos encontrado con una administración municipal carente de sistemas informáticos y para el registro y control de expedientes; la liquidación de haberes se realiza en forma manual y el circuito de expedientes se registra en un libro de actas”.

“Vamos a poner a Tolhuin de pie”

El intendente Daniel Harrington fue directo en su evaluación sobre la situación heredada y dijo “que vamos a llamar a las cosas por su nombre: estábamos inmersos en un atraso profundo que hay que levantar”.

Sin embargo, a pesar de este balance negativo, Harrington dijo que “no llegamos hasta acá para hacer lo mismo que hicieron todos” y que en estos prácticamente tres meses de su gestión, “todas las áreas municipales han demostrado su compromiso trabajando con intensidad en estos momentos que transitamos”.

Aseguró que “hoy estamos acá para sentar las bases y poner a Tolhuin de pie con acciones concretas para los vecinos” y entre esas acciones concretas mencionó la actualización fiscal para los inmuebles, “para poder mejorar la recaudación” ya que el Municipio de Tolhuin se estaba manejando con una tarifaria del 2014. “Antes de esta actualización era posible acceder a un terreno para vivienda permanente a través de un teléfono celular”.

El Intendente de Tolhuin destacó que “desde nuestra Secretaría de Planificación y Desarrollo estamos trabajando con un programa del cual estamos orgullosos, lo anunciamos en campaña y lo estamos llevando adelante”.

Asimismo, en materia de obra pública, anunció un importante plan de mejoras de plazas y espacios públicos, trabajos que ya comenzaron con la plaza del barrio 9 de Octubre y en la plaza Héroes de Malvinas. “Además se encuentra en proceso de licitación las obras para la plaza 17 de Octubre en el barrio Provincias Unidas. Estas obras representan infraestructura para la práctica de actividades recreativas, deportivas y culturales en distintos barrios de Tolhuin, donde también está prevista la colocación de luminarias”.

En el caso de la intervención municipal en la plaza Héroes de Malvinas, el Jefe comunal resaltó que “vamos a establecer un hito en la conmemoración de la Gesta del Atlántico Sur, vamos a utilizar madera de lenga para revalorizar a nuestros bosques, porque estoy convencido de la importancia de que el municipio debe ser el principal patrocinador de nuestra madera y de la exhibición de trabajos de nuestros aserraderos y de nuestras carpinterías”.

En el mismo sentido anunció el llamado a licitación para la compra de maquinarias propias de Tolhuin “para poder brindar respuestas a los vecinos en todos los barrios, para el mantenimiento de sus calles y para la apertura de nuevas urbanizaciones y por eso queremos hacer la compra de un parque vial importante para que nuestros trabajadores municipales se sientan útiles y para que brinden servicios a nuestra gente, por sobre todas las cosas”, destacó.

Otro de los adelantos fue la pavimentación e infraestructura pluvial para la calle Los Ñires en septiembre próximo. No quiero que sea solo un anuncio ya que lo podemos concretar con el financiamiento de la Ley Provincial 1.300”, la norma de transformación de Tolhuin y que el propio Harrington impulsó con el acompañamiento de la Cámara legislativa, a cuyos integrantes presentes agradeció.

Asimismo, anunció la venta de terrenos ociosos y de aquellos que no estén al día en la parte impositiva y por ello dijo que ya se encuentra trabajando el área de Catastro y mensuras municipales “para el proyecto de urbanización y poder entregar a los vecinos sus respectivos decretos para que sean verdaderos dueños de su tierra”.

También “nuestra prioridad está en brindar soluciones habitacionales a las familias de Tolhuin con necesidades urgentes y sin crearles otros problemas”, resumió.

Otro de los anuncios para los próximos días, es el relevamiento de todo el sistema sanitario del casco urbano de Tolhuin. “En ningún caso deben quedar vecinos afuera de ninguna red de servicios; debemos erradicar definitivamente los zanjones contaminados que actualmente son focos de infección que atentan contra la salud de nuestros vecinos”.

Ya sobre la gestión, destacó el trabajo de limpieza urbana, la erradicación de chatarra, que incluyó a más de cien vehículos abandonados, el reacondicionamiento edilicio entre otras tareas. Asimismo, la presencia del Estado municipal en diferentes acciones; el traslado de áreas municipales a un nuevo emplazamiento en Los Ñires y Rupattini.

Además, un fuerte apoyo al sector turbero y minero y a otros sectores productivos, mejoramiento en materia de salud, el mantenimiento de las ferias sociales y la recuperación de ‘Dulces Sueños’ un viejo anhelo de los tolhuinenses. La fundación que la regenteaba, trasladó al Municipio el espacio y las maquinarias que aún existen.

Harrington aspira a que Tolhuin tenga su sello de calidad y llevar sus productos a otros lugares, lo mismo el fuerte apoyo que brindará su gestión en el Turismo, lo mismo elogió el trabajo con la Municipalidad de Ushuaia en materia turística y celebró la apertura de una oficina del INFUETUR en Tolhuin.

“Los vecinos necesitan que recuperemos las termas”

En materia turística, justamente, el intendente Daniel Harrington le dedicó un párrafo especial a las termas del río Valdez, asegurando que “los vecinos necesitan que las recuperemos, es un objetivo de nuestra gestión y creo que los concejales estarán de acuerdo en ello ya que toda la provincia y la gente que nos visita, pueda disfrutar de las termas”.

Asimismo, reafirmó el compromiso de mantener y ampliar la Fiesta Provincial de la Lenga y otros eventos, tanto deportivos como culturales.

Alcohol Cero en Tolhuin

Por otra parte el intendente Daniel Harrington elogió el programa nocturno de obtención de licencia nacional de conducir como así también la actualización de la legislación en materia de seguridad vial y penalidades a conductores irresponsables. En ese contexto anticipó un trabajo coordinado con el Concejo Deliberante para una ordenanza de Alcohol Cero en Tolhuin. “La seguridad vial es una de las premisas fundamentales de nuestra gestión, queremos que los tolhuinenenses transiten por calles que sean seguras”.