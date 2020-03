Aborto legal: El Presidente confirmó que en diez días enviará el proyecto al Congreso

En uno de los anuncios más esperadosde la sesión de apertura 2020 del Congreso, Alberto Fernández señaló que en los próximos 10 días presentará un proyecto sobre la despenalización del aborto. «Es un tema que llevamos mucho tiempo debatiéndolo entre nosotros. Es un tema que tiene profundas implicancias personales. La situación de las mujeres gestantes en Argentina presenta aspectos diversos, distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo y aquellas que deciden interrumpir su embarazo».

Agregó: «Un estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollan accediendo plenamente al sistema de salud. La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Está visto que son muchas las mujeres que no se sienten conminadas por la pena prevista para el aborto y que recurren a él para interrumpir sus embarazos. La existencia de la amenaza penal no sólo ha sido ineficiente demostrando que el devenir social transcurre más allá de la misma norma, también ha condenado a muchas mujeres, generalmente de escasos recursos a recurrir a prácticas abortivas en la más absoluta clandestinidad poniendo en riesgo su salud y a veces su vida misma».

“El aborto sucede, es un hecho. Un estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. En el Siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permite a las mujeres acceder al sitio cuando toman la decisión de abortar».

“Nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado. Durante el embarazo, nacimiento, puerperio, primeros años de crianza el estado debe estar presente en estos momentos trascendentales de la familia para acompañar y brindar cuidado y protección durante el embarazo de la mujer en nacimiento del hijo o hija y en el desarrollo de la primera infancia del recién nacido. Para ello necesitamos un estado activo con fuerte presencia capaz de articular políticas públicas sustentables y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo en nuestro país».