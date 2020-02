Melella habló del cruce por aguas argentinas: «El ministro Meoni viene avanzando»

En el ministerio de Transportes de la Nación se encuentran «avanzando en cuestiones técnicas y financieras», en relación al proyecto de unir a través de un ferry los puertos de San Julián (Santa Cruz) y Río Grande (Tierra del Fuego)

Así lo aseguró el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, tras la reunión sostenida el pasado jueves 27 con el ministro Mario Meoni y los diputados nacionales Máximo Kirchner, Sergio Massa y Mabel Caparros. «No hizo falta explicarle la necesidad de un cruce por aguas argentinas», se animó Melella, para quien el viejo y remanido proyecto se incluye en la política del gobierno nacional, en el marco de la soberanía y la cuestión Malvinas.

«Yo creo que Alberto Fernández junto a Cristina (Fernández), tienen la mirada de Malvinas que nosotros deseamos» celebró el líder de Forja, en diálogo con el sitio digital «Agenda Malvinas». «Entonces eso nos da otra esperanza. Que lo hayan puesto a Daniel Filmus frente a la Secretaría de Malvinas, es un gran gesto. Podrían haber puesto a cualquier otro, a cualquiera, pero lo pusieron a Daniel Filmus quien, también viniendo del campo nacional y popular, llevó adelante la Causa Malvinas, como todos la deseamos. Y hoy con el gobierno nacional, hay una coincidencia muy grande sobre el tema Malvinas».

Al respecto de la defensa de la Soberanía en el Atlántico Sur «Te lo dicen ellos mismos, naturalmente. Y eso es para celebrar, para respetar y agradecer», reconoció Melella. «Creo que tenemos un gobierno nacional que tiene muy bien puesto lo que hay que tener, en cuanto a la defensa de la soberanía».

El cruce

Respecto del proyecto del cruce marítimo por aguas argentinas «Voy a ser muy sincero», expresó: «cuando me reuní por primera vez con el ministro Meoni, èl me saca el tema del cruce por aguas argentinas. Y me dice que todas las semanas Máximo Kirchner le picaba la cabeza: ‘Tenemos que hacer el cruce». El ministro viene avanzando. Avanzando en cuestiones técnicas, cuestiones financieras».

Según detalló el gobernador, se habla «de saber qué tipo de embarcaciones, de estimar los tiempos del cruce».

«Ahora están trabajando sobre la cuestión financiera, los costos, pero es decisión del gobierno nacional de avanzar» aseguró Melella.

La Ley Nacional 26.776 (sancionada el 31/12/2012) establece como «política de Estado la integración física del territorio continental con su territorio insular de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur».

En su artículo 4to dispone «Establécese la conexión marítima entre la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de buques portarodantes».

La decisión política «se ajusta al cumplimiento de la Ley 26.776» explicó el funcionario provincial. «Es lo que se ha evaluado».

La verdad que eso es grandioso», se entusiasmó. «Y charlar en la sintonía que hay en la mesa con ellos. Hablar con Máximo Kirchner de soberanía, le sale natural. Esto de pensar a Santa Cruz y Tierra del Fuego como una unidad dentro de la Región, a la hora de pensar en recursos naturales, a la hora de pensar en la generación de empleo, en darle valor agregado al tema hidrocarburos a la pesca».

«Es algo que vamos a llevar adelante», comprometió, finalmente, Gustavo Melella.